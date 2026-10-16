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El clima en Corrientes hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
19°
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sur 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Sureste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 24°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:18
Puesta del sol19:03
Horas de luz12h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:18 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 12h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Sur 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 15° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 16° Sur 11 - 23 km/h 0% Soleado
09:00 19° 18° Sur 12 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 20° 19° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 20° Sur 12 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 23° 21° Sur 12 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 23° 22° Sur 13 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 24° 22° Sur 14 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 24° 22° Sur 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 21° Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 20° Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 20° Sur 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 18° Sur 10 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 18° 17° Sur 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 16° Sur 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 16° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 15° Sur 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 15° Sur 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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