comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Entre Ríos hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sureste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 18 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:21
Puesta del sol19:14
Horas de luz12h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:21 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 12h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sur 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 12° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 11° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 11° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 11° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 11° Sureste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 11° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 13° Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 14° Sureste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 15° Sur 12 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 15° Sur 14 - 29 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 15° Sur 15 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 16° Sur 16 - 33 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 16° Sur 16 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 16° Sur 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 15° Sur 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 14° Sur 18 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 16° 14° Sur 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 13° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 12° Sur 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 12° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 11° Sureste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 11° Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Temporal intenso en el AMBA:hasta cuándo llueve y cómo va a estar el clima el Día de la Madre

    Temporal intenso en el AMBA: hasta cuándo llueve y cómo va a estar el clima el Día de la Madre

  2. El Súper Niño y el dengue preocupan en Argentina:qué advierte el SMN, cuántos casos se esperan y qué medidas tomar en casa

    El Súper Niño y el dengue preocupan en Argentina: qué advierte el SMN, cuántos casos se esperan y qué medidas tomar en casa

  3. Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires:cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

    Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires: cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

  4. Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires:el SMN advierte por posible caída de granizo y actividad eléctrica

    Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: el SMN advierte por posible caída de granizo y actividad eléctrica

  5. Advierten que El Niño podría causar más de 450.000 muertes en pocos meses:qué pasará en Argentina

    Advierten que El Niño podría causar más de 450.000 muertes en pocos meses: qué pasará en Argentina
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha Federal Universitaria:más de 30 detenidos tras los incidentes entre manifestantes y policías en el Congreso

Personas arrojan piedras contra la Policía en la Marcha Federal Universitaria.

Axel Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria:“Defender la universidad pública es defender nuestra soberanía y el futuro del país”

Qué dice el documento de la marcha universitaria sobre el futuro de las universidades en 2027:el reclamo al Gobierno

La reacción del Gobierno por los incidentes en la marcha universitaria:“Los mismos violentos de siempre”

Economía

Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000:requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000: requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

Kristalina Georgieva aseguró que confía en que la Argentina pagará su deuda con el FMI antes de 2034

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Internacionales

Alerta en Malvinas:Reino Unido recreó la guerra de 1982 con paracaidistas, cazas Typhoon y drones en las islas

Ejercicios militares

Diego González Rivas, cirujano español que creó la técnica usada para operar al Papa León XIV:“ Tiene una mejor recuperación, el paciente se va antes para casa”

Amazon vende una “casa lunar” de 10 metros por 14.995 dólares:así es el domo de madera que se arma en 3 o 4 días

Tenía 40 años, brilló en Mr. Olympia y falleció a menos de un mes de competir:dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke