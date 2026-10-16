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El clima en Formosa hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
19°
Viento
Sur 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Sur 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Sur 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 25°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:16
Puesta del sol19:00
Horas de luz12h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:16 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 12h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 16° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Sur 11 - 19 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 16° Sur 12 - 21 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 16° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 18° 17° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Sur 10 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 21° 20° Sur 11 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 22° 21° Sur 12 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 23° 22° Sur 11 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 24° 23° Sur 11 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 25° 23° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 23° Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 23° Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 22° Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 21° Sur 12 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 21° 20° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 18° Sur 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 18° Sur 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 17° Sur 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 16° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 16° Sur 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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