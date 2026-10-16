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El clima en Jujuy hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Oeste 8 - 26 km/h
Lluvia
50% 0.8 mm
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 9 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:46
Puesta del sol19:26
Horas de luz12h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:46 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 12h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 5.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 10 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 10 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 11° Noroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 11° Oeste 5 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 12° Oeste 5 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 12° Oeste 6 - 24 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 12° Oeste 6 - 26 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 13° Oeste 7 - 28 km/h 60% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 12° Oeste 7 - 26 km/h 60% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 11° Oeste 8 - 26 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° 10° Oeste 8 - 26 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° Oeste 8 - 23 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° Oeste 8 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 7 - 21 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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