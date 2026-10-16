El clima en La Pampa hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 16 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 17 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:31
|Puesta del sol
|19:34
|Horas de luz
|13h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|31%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 06:31 y se pone a las 19:34, dando aproximadamente 13h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 28 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Sureste 17 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|10°
|10°
|Sureste 15 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|10°
|7°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|9°
|7°
|Sureste 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|9°
|6°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|8°
|6°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|8°
|5°
|Sureste 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|6°
|Sureste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|11°
|8°
|Este 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|11°
|9°
|Este 9 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|14°
|11°
|Este 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|13°
|Sureste 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|15°
|12°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|16°
|13°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|16°
|13°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|16°
|13°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|16°
|13°
|Sureste 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|16°
|12°
|Sureste 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|11°
|Sureste 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|12°
|10°
|Sureste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|21:00
|11°
|9°
|Este 6 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|8°
|Sureste 7 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|7°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|6°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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