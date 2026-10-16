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El clima en La Pampa hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Este 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Sureste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 17 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:31
Puesta del sol19:34
Horas de luz13h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:31 y se pone a las 19:34, dando aproximadamente 13h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 28 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 17 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Sureste 15 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Sureste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° Este 12 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 11° Este 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 11° Este 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 13° Sureste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 12° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 13° Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 13° Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 13° Sureste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 13° Sureste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 12° Sureste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 11° Sureste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 10° Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
21:00 11° Este 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Sureste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Sureste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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