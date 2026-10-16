El clima en La Rioja hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 16 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:48
|Puesta del sol
|19:37
|Horas de luz
|12h 49m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|31%
Radar meteorológico – La Rioja
¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?
Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?
El sol sale hoy en La Rioja a las 06:48 y se pone a las 19:37, dando aproximadamente 12h 49m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Rioja?
El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?
Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.
Ubicación de La Rioja
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|14°
|Oeste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|14°
|14°
|Oeste 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Oeste 1 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|15°
|14°
|Oeste 0 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Suroeste 1 - 3 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|14°
|14°
|Suroeste 1 - 3 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|13°
|Sur 1 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|15°
|14°
|Suroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|17°
|16°
|Sur 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|18°
|17°
|Sur 5 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|18°
|Sureste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|19°
|19°
|Sureste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|19°
|Sureste 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|21°
|21°
|Sureste 3 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|21°
|21°
|Sureste 6 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|21°
|20°
|Sureste 6 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|21°
|21°
|Sureste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|20°
|Sureste 4 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Suroeste 3 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|17°
|Oeste 8 - 15 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|16°
|Oeste 8 - 17 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|15°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|16°
|16°
|Suroeste 6 - 14 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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