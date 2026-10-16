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El clima en Río Negro hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Puerto Blest, en Río Negro. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 15 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 17 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:21
Puesta del sol19:33
Horas de luz13h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:21 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 13h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 17 - 31 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 17 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 7 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Este 9 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 11° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° Este 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 10° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 10° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 11° Este 11 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 11° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 11° Este 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 11° Este 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 10° Este 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° Este 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° Este 15 - 31 km/h 0% Soleado
20:00 10° Este 12 - 28 km/h 0% Soleado
21:00 Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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