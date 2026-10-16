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El clima en San Juan hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
16°
Viento
Sur 12 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol19:46
Horas de luz12h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 06:53 y se pone a las 19:46, dando aproximadamente 12h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 17 - 36 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 12° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 11° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 11° Sur 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 11° Sur 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 10° Sureste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 10° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 10° Sur 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 11° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 12° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 13° Sur 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 14° Sur 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 16° Sureste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 16° Sureste 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 17° Sureste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 17° Sur 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 17° Sur 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 16° Sur 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 15° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 14° Sur 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 13° Sur 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 13° Sur 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 13° Sur 12 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 13° Sur 12 - 25 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 12° Sur 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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