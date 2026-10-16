El clima en San Luis hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 16 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:43
|Puesta del sol
|19:39
|Horas de luz
|12h 56m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|31%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 06:43 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 12h 56m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 23 - 43 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|7°
|Este 22 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|11°
|7°
|Este 21 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|7°
|Este 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|6°
|Este 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|10°
|6°
|Este 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|6°
|Este 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|9°
|6°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|8°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|13°
|11°
|Este 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|15°
|13°
|Este 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|15°
|Este 7 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|16°
|14°
|Este 9 - 24 km/h
|30% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|14°
|Este 11 - 28 km/h
|40% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|14°
|Este 12 - 28 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|17°
|14°
|Sureste 13 - 30 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|17°
|14°
|Este 15 - 31 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|13°
|Este 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|16°
|12°
|Este 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|15°
|11°
|Este 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|14°
|10°
|Este 18 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|14°
|9°
|Este 21 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|13°
|8°
|Este 23 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|12°
|7°
|Este 23 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|7°
|Este 22 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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