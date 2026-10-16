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El clima en Santa Fe hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sureste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sur 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:22
Puesta del sol19:15
Horas de luz12h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:22 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 12h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 13° Sur 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 13° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 13° Sur 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 13° Sur 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 12° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 12° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 12° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 12° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 13° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 15° Sureste 13 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 16° Sur 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 16° Sur 13 - 29 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 16° Sur 15 - 34 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 17° Sur 15 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 17° Sur 16 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 16° Sur 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 16° Sur 18 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 18° 15° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 14° Sur 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 14° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 13° Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 13° Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 12° Sureste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 12° Sureste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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