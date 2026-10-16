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El clima en Tierra del Fuego hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo neblina, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 6 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 1 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:21
Puesta del sol20:17
Horas de luz13h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:21 y se pone a las 20:17, dando aproximadamente 13h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 9 - 22 km/h 0% Neblina
08:00 Norte 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Norte 0 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 14° Sur 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 15° Suroeste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 15° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 15° Sur 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 15° Sur 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 14° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 12° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 11° Suroeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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