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El clima en Tucumán hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (18 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Suroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
80% 1.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Noreste 4 - 17 km/h
Lluvia
60% 0.6 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sur 4 - 12 km/h
Lluvia
80% 0.5 mm

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 06:44 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 16° Noroeste 2 - 6 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 14° 16° Oeste 1 - 5 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 15° 16° Suroeste 2 - 5 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 15° 16° Suroeste 2 - 5 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 15° 16° Suroeste 2 - 5 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 16° Sur 2 - 5 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 14° 15° Sur 2 - 6 km/h 70% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Suroeste 3 - 8 km/h 80% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 16° Suroeste 2 - 8 km/h 80% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 16° Sur 2 - 10 km/h 80% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 16° Sur 2 - 11 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 16° 17° Sureste 2 - 12 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 17° 18° Este 3 - 14 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 19° 19° Noreste 4 - 16 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 20° 20° Este 4 - 17 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 20° 20° Este 5 - 17 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 20° Noreste 4 - 17 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 19° Oeste 3 - 16 km/h 60% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 16° 17° Suroeste 8 - 17 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 16° 16° Suroeste 6 - 18 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 15° 16° Suroeste 6 - 14 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 15° 16° Sur 4 - 12 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 15° 16° Sur 2 - 9 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 16° Suroeste 2 - 6 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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