Incidentes entre hinchas de All Boys y la Policía: ocho detenidos y varios heridos antes del partido con Godoy Cruz

Al menos ocho detenidos y varios heridos antes del partido All Boys-Godoy Cruz. Foto: Captura

Una serie de enfrentamientos entre hinchas de All Boys y efectivos de la Policía de la Ciudad dejó ocho detenidos y varios heridos, entre ellos dos agentes, durante la previa del partido frente a Godoy Cruz por la fecha 33 de la Primera Nacional.

Los incidentes ocurrieron este lunes en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas y obligaron a retrasar el comienzo del encuentro.

Qué provocó los incidentes entre los hinchas de All Boys y la Policía

El conflicto se habría originado cuando personal de seguridad impidió el ingreso de dos personas al estadio. Según las primeras versiones, una de ellas figuraba como deudora alimentaria y la otra tenía una restricción por derecho de admisión.

Incidentes entre hinchas de All Boys y la Policía.

Uno de los involucrados se habría resistido a la prohibición, lo que provocó una intervención policial. En ese momento, otros integrantes de la barra de All Boys participaron del enfrentamiento y la situación se extendió rápidamente hacia las calles cercanas.

Los disturbios comenzaron en el acceso a la tribuna popular sobre la calle Chivilcoy, donde los efectivos utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos. Posteriormente, los enfrentamientos continuaron sobre la avenida Álvarez Jonte, con corridas, piedrazos y golpes entre manifestantes y agentes.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron momentos de tensión, mientras numerosos simpatizantes intentaban alejarse de los incidentes.

Ocho detenidos y dos policías heridos: qué pasó con el partido

Como consecuencia del operativo, ocho personas fueron detenidas y dos policías sufrieron heridas leves. También se reportaron hinchas lesionados, aunque no se precisó una cantidad.

La violencia afectó a otros socios y simpatizantes que intentaban ingresar al estadio y que no habían participado de los enfrentamientos.

Ocho detenidos y varios heridos antes del partido All Boys-Godoy Cruz.

El partido entre All Boys y Godoy Cruz estaba programado para las 19, pero las autoridades resolvieron postergar el inicio hasta que se normalizara la situación.

El árbitro Nicolás Lamolina explicó que habían recibido información sobre los incidentes fuera del estadio y que, una vez controlados, se decidió darles tiempo a los equipos para prepararse nuevamente.

Finalmente, el encuentro comenzó a las 19.30, con media hora de demora. Desde las tribunas, parte de la hinchada local expresó su rechazo al accionar policial mediante cánticos dirigidos contra los efectivos de seguridad.