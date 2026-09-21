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VIDEO: un hombre en situación de calle mató a otro con una faca que tenía en una muleta durante una pelea en Constitución

La violenta escena quedó registrada en las cámaras de seguridad de las inmediaciones. Los efectivos policiales aún buscan al culpable, que ya fue identificado.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Violenta pelea en Constitución.
Violenta pelea en Constitución. Foto: captura video NA.
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Una pelea entre dos hombres en situación de calle terminó con uno de ellos muerto en el barrio porteño de Constitución. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y la Policía de la Ciudad busca al presunto agresor, quien logró escapar del lugar.

El hecho ocurrió en el cruce de Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner, donde dos hombres comenzaron a enfrentarse por motivos que aún se investigan. En medio de la pelea, uno de ellos tomó una muleta que tenía una faca en la punta y atacó a la víctima con una puñalada en el cuello.

Tras el episodio, efectivos de la Comisaría Vecinal 3B y personal del SAME se desplazaron hasta el lugar. Los médicos asistieron al herido y lo trasladaron al Hospital Argerich, pero murió durante el traslado.

Violenta pelea en Constitución. Video: NA.

El agresor fue identificado y permanece prófugo

Luego del ataque, el sospechoso huyó de la escena, aunque la Policía de la Ciudad logró identificarlo y lleva adelante un operativo para localizarlo y detenerlo.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, que dispuso la intervención de la División Homicidios para avanzar con las tareas de búsqueda y esclarecer las circunstancias del crimen.

Las cámaras de seguridad de la zona son parte de las pruebas que podrían contribuir a reconstruir la secuencia de la pelea y el posterior ataque.

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Lo que parecía ser una jornada normal terminó en una discusión de tránsito y un verdadero escándalo en las inmediaciones de la Plaza San Martín de Rosario. Dos familias que circulaban por la zona protagonizaron una pelea que terminó con puñetazos y patadas.

El enfrentamiento comenzó tras una discusión entre los conductores de un Renault Clio y un Chevrolet Astra, que rápidamente escaló entre insultos, bocinazos y golpes. Según el testimonio de las personas que se encontraban en el lugar, todo habría comenzado por una mala maniobra de uno de los automovilistas.

Dos conductores se agarraron a trompadas tras una discusión de tránsito. Video: redes sociales.

Sin embargo, la situación se agravó cuando el conductor del Astra hizo un comentario sobre la hija del otro hombre. La frase provocó la reacción del conductor del Clio, quien, visiblemente enfurecido, bajó del vehículo para enfrentarlo.

La pelea se desató en plena vía pública

Lo que empezó como una discusión verbal entre dos conductores se transformó en una pelea física entre las familias. Según el video que se viralizó en redes, el conductor del Astra le propinó un golpe en la cabeza al otro conductor del Clio con una botella, agravando la situación y provocando que las acompañantes se sumen al disturbio.

El video marca que la violenta escena duró cerca de 3 minutos, pero podría haberse desarrollado algunos minutos más. Todo ocurrió ante la mirada de las personas que se movilizaban por la zona.

PeleaViolenciaConstitución
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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