Sillas voladoras y trompadas: el video de la batalla campal entre diputados en el Parlamento de Armenia

Pelea a golpes en el Parlamento de Armenia. Foto: Captura de video

Una sesión del Parlamento de Armenia terminó en un violento enfrentamiento entre legisladores oficialistas y opositores, con empujones, golpes de puño, patadas y el lanzamiento de una silla. El episodio dejó al menos dos diputados heridos y se extendió durante unos diez minutos, en medio de un debate sobre presuntos hechos de corrupción atribuidos al Gobierno de Nikol Pashinyan.

La pelea ocurrió este jueves en la Asamblea Nacional y obligó a las autoridades parlamentarias a convocar al personal de seguridad para intentar controlar la situación. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los incidentes se produjeron durante un intercambio de acusaciones entre representantes de ambos sectores políticos.

Cómo comenzó la pelea en el Parlamento de Armenia

El enfrentamiento se desencadenó durante una discusión sobre denuncias de corrupción contra el Gobierno encabezado por el primer ministro Nikol Pashinyan.

En ese contexto, el diputado oficialista Taron Chakhoyan, integrante del partido Contrato Civil, respondió a los cuestionamientos de la oposición con acusaciones contra dirigentes y personas vinculadas al expresidente Robert Kocharyan.

Pelea a las trompadas en el Parlamento de Armenia Video: NA/@TheHbKizBack

Durante su intervención, el legislador también apuntó contra Mesrop Manukyan, integrante del bloque Armenia, a quien relacionó con el exgeneral y diputado Manvel Grigoryan. Grigoryan había sido detenido en 2018, luego de que se encontraran en sus propiedades suministros que habían sido donados para los soldados armenios.

En medio de la discusión, Chakhoyan lanzó una dura acusación contra Manukyan: “Quienquiera que hable de corrupción, usted fue el asistente de Manvel, el ladrón de carne enlatada”. El cruce verbal elevó la tensión en el recinto y precedió al enfrentamiento físico entre legisladores oficialistas y opositores.

El vicepresidente del Parlamento arrojó una silla contra los opositores

La situación escaló cuando varios diputados abandonaron sus bancas y avanzaron hacia el frente del recinto. En ese momento, los representantes de ambos sectores comenzaron a empujarse y se produjeron golpes de puño y patadas.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Vahagn Aleksanyan, arrojó una silla en dirección a los legisladores opositores.

De acuerdo con medios locales, el enfrentamiento dejó al menos dos diputados heridos: Harutyun Mnatsakanyan y Andranik Gevorgyan. Uno de ellos sufrió una hemorragia nasal como consecuencia de los incidentes.

La pelea se prolongó durante aproximadamente diez minutos, hasta que las autoridades dispusieron la intervención del personal de seguridad parlamentaria para controlar la situación.

Pese a la violencia registrada dentro del recinto, no se había decretado un receso al comienzo de los incidentes y la sesión continuó hasta la convocatoria a los efectivos de seguridad.

El episodio expuso el nivel de confrontación entre el oficialismo y la oposición armenia, en una jornada parlamentaria que había comenzado con un debate político sobre presuntas irregularidades y terminó con agresiones físicas entre representantes electos.