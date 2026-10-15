Escándalo en un cine de Entre Ríos: dos mujeres discutieron por una butaca, se enfrentaron a golpes y una tiró gas pimienta en plena sala

Pelea en un cine de Entre Ríos. Foto: Captura

Una discusión por una butaca desató un violento episodio dentro de un cine de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. El enfrentamiento incluyó golpes, el uso de gas pimienta y la evacuación de una sala en la que se encontraban alrededor de 50 espectadores. Una mujer de 51 años y su hija, de 27, fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

El incidente se produjo el miércoles 14 de octubre, cerca de las 22.55, en la sala 4 del complejo de cines Las Tipas, ubicado dentro del Shopping Paso del Paraná, en la intersección de las calles Corrientes y San Lorenzo. Como consecuencia del conflicto, la proyección tuvo que ser interrumpida y el público debió abandonar el recinto.

Según la reconstrucción preliminar, el problema comenzó cuando un grupo de jóvenes ingresó a la sala y encontró ocupados los lugares que le correspondían. El reclamo por las ubicaciones derivó inicialmente en una discusión verbal, pero la tensión aumentó y, pocos minutos después, comenzaron las agresiones físicas entre varias mujeres.

El episodio quedó registrado parcialmente en videos tomados dentro de la sala. Video: NA

Una de las jóvenes involucradas relató que ella y sus amigas pidieron a las otras espectadoras que se corrieran para poder sentarse. Una empleada del cine intervino con la intención de calmar la situación, aunque el conflicto volvió a estallar antes de que pudiera retirarse del lugar. De acuerdo con ese testimonio, una de las mujeres tomó del cabello a otra espectadora y comenzó a golpearla.

El momento de mayor tensión se registró cuando una de las participantes sacó un aerosol y lanzó gas pimienta a corta distancia. La sustancia irritante se dispersó rápidamente por el ambiente cerrado y afectó no solo a quienes participaban de la pelea, sino también a espectadores que se encontraban mirando la película. La situación provocó corridas, dificultades para permanecer dentro de la sala y la evacuación preventiva del lugar.

Personal del establecimiento se comunicó inmediatamente con el sistema de emergencias 911. Al llegar, los agentes entrevistaron a varios testigos y comenzaron a buscar a las mujeres señaladas como presuntas responsables del ataque. También se solicitó asistencia médica para las personas que presentaban molestias en los ojos y las vías respiratorias por la exposición al aerosol.

El comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia de la Policía de Entre Ríos, indicó que menos de cinco personas necesitaron atención médica. Ninguna de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital, aunque fueron evaluadas en el lugar a raíz de los efectos de la sustancia irritante.

Las mujeres fueron detenidas en el estacionamiento del shopping. Foto: Captura

Encontraron a las sospechosas en el estacionamiento

El operativo continuó en el estacionamiento del centro comercial, con salida hacia la calle San Juan. Allí, los efectivos localizaron a una mujer de 51 años y a su hija de 27 dentro de un automóvil Honda Civic. Ambas son oriundas de Paraná y aparentemente se preparaban para retirarse del lugar acompañadas por un hombre de 42 años.

Durante el procedimiento, la Policía identificó como damnificada a otra joven de 27 años. Las autoridades también secuestraron el aerosol que habría sido utilizado durante la pelea, que quedó incorporado como elemento de prueba en la investigación.

El fiscal Martín Abraham, integrante de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, dispuso que la madre y su hija fueran trasladadas a la Alcaidía de Tribunales. Además, ordenó que la joven damnificada formalizara la denuncia y fuera examinada por un médico policial para dejar constancia de las posibles lesiones.

Las dos mujeres permanecieron a disposición de la Justicia mientras avanzaban las actuaciones destinadas a determinar las responsabilidades de cada una.