Insultos, piñas y hasta un botellazo en la cabeza: dos conductores se enfrentaron tras una discusión en plena calle en Rosario

Dos conductores se agarraron a trompadas tras una discusión de tránsito. Foto: captura video redes.

Lo que parecía ser una jornada normal terminó en una discusión de tránsito y un verdadero escándalo en las inmediaciones de la Plaza San Martín de Rosario. Dos familias que circulaban por la zona protagonizaron una pelea que terminó con puñetazos y patadas.

El enfrentamiento comenzó tras una discusión entre los conductores de un Renault Clio y un Chevrolet Astra, que rápidamente escaló entre insultos, bocinazos y golpes. Según el testimonio de las personas que se encontraban en el lugar, todo habría comenzado por una mala maniobra de uno de los automovilistas.

Dos conductores se agarraron a trompadas tras una discusión de tránsito. Video: redes sociales.

Sin embargo, la situación se agravó cuando el conductor del Astra hizo un comentario sobre la hija del otro hombre. La frase provocó la reacción del conductor del Clio, quien, visiblemente enfurecido, bajó del vehículo para enfrentarlo.

La pelea se desató en plena vía pública

Lo que empezó como una discusión verbal entre dos conductores se transformó en una pelea física entre las familias. Según el video que se viralizó en redes, el conductor del Astra le propinó un golpe en la cabeza al otro conductor del Clio con una botella, agravando la situación y provocando que las acompañantes se sumen al disturbio.

El video marca que la violenta escena duró cerca de 3 minutos, pero podría haberse desarrollado algunos minutos más. Todo ocurrió ante la mirada de las personas que se movilizaban por la zona.

Dos conductores se agarraron a trompadas tras una discusión de tránsito. Foto: captura redes.

Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a una madre junto a su hija en Rosario

Agustín López Gagliasso, el joven que atropelló y mató a una madre y a su hija en enero del 2025 en Rosario, fue condenado a la pena de 16 años de prisión.

Las juezas de Primera Instancia Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez lo declararon penalmente responsable por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves por dolo eventual.

Accidente en Rosario por el que fue condenado Agustín López Gagliasso. Foto: X

Las magistradas impusieron una inhabilitación de diez años para conducir para el automovilista, quien, de acuerdo al criterio de las fiscales Valeria Piazza y Mariana Prunotto, “representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia”.

Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, había solicitado una sentencia de 18 años de cárcel.

El culpable circulaba en un Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, en la costanera de Rosario a la altura de Presidente Roca, donde causó los fallecimientos de las víctimas.