River y Estudiantes se aliaron para impulsar cambios en el fútbol argentino

Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, presidente de River y de Estudiantes LP Foto: Agencia NA (RiverPlate-EstudiantesLP)

River Plate y Estudiantes de La Plata dieron un paso hacia una agenda común para debatir el futuro del fútbol argentino. Ambos clubes anunciaron la creación de una mesa de trabajo permanente para elaborar propuestas de mejora del campeonato nacional, en medio de sus diferencias con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las dirigencias de ambas instituciones mantuvieron este martes una primera reunión en la que intercambiaron diagnósticos, documentos e ideas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional. El objetivo es establecer un espacio de diálogo sostenido que permita impulsar cambios con una perspectiva de largo plazo.

River y Estudiantes LP acordaron una mesa de trabajo conjunta. Foto: NA

River y Estudiantes acordaron una mesa de trabajo permanente

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, River y Estudiantes confirmaron su intención de avanzar con una agenda compartida para contribuir al desarrollo del fútbol argentino.

El encuentro funcionó como punto de partida para organizar el intercambio de propuestas y analizar distintas alternativas para mejorar la competencia nacional. Según expresaron ambas instituciones, la iniciativa busca abordar las problemáticas del sector con profundidad, responsabilidad y una visión estratégica.

Además, los clubes destacaron que las instituciones deportivas, como protagonistas centrales de la actividad, tienen la responsabilidad de contribuir activamente al fortalecimiento del fútbol argentino.

La intención es generar espacios de diálogo entre las entidades para discutir su funcionamiento y pensar de manera conjunta el futuro de los torneos nacionales.

El reclamo de River por el formato del campeonato y la transparencia

La iniciativa se produce en un contexto de diferencias entre River y la conducción de la AFA. En marzo de 2026, el club de Núñez se retiró temporalmente del Comité Ejecutivo del organismo, al denunciar una supuesta falta de garantías procedimentales y cuestionar determinados mecanismos de funcionamiento.

Aunque posteriormente volvió a participar del Comité, la dirigencia encabezada por el presidente de River mantuvo sus planteos sobre la necesidad de reorganizar el fútbol argentino.

Entre sus principales propuestas se encuentra la implementación de un torneo de 20 equipos, con descensos efectivos, reglas estables y calendarios más ordenados. También reclama mayor transparencia en los arbitrajes y previsibilidad en las condiciones de competencia.

Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: Gentileza Ole

La creación de una mesa conjunta con Estudiantes podría ampliar el ámbito de discusión de estos temas y facilitar la elaboración de propuestas respaldadas por ambas instituciones.

La disputa de Estudiantes con la AFA y el papel de Juan Sebastián Verón

Por su parte, Estudiantes de La Plata mantiene diferencias con la estructura dirigencial del fútbol argentino, en particular por la postura de su presidente, Juan Sebastián Verón, respecto de los modelos de gestión de los clubes.

Verón impulsó una visión favorable a la apertura a capitales privados y a alternativas de administración inspiradas en experiencias europeas. Estas ideas chocaron con la posición tradicional de la AFA, que rechaza los modelos que consideran a los clubes como sociedades anónimas deportivas.

El conflicto también quedó expuesto con el episodio en el que los jugadores de Estudiantes recibieron de espaldas a Rosario Central, luego de que la AFA reconociera al equipo rosarino como campeón de la tabla anual.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes LP. Foto: Instagram @juansebastian.veron

La escena profundizó la tensión entre el club platense y las autoridades del organismo rector, en un escenario que también estuvo atravesado por cuestionamientos vinculados a decisiones deportivas y arbitrales.

Qué puede cambiar con la alianza entre River y Estudiantes

El acercamiento entre River y Estudiantes representa un intento de coordinar posiciones entre dos instituciones de peso que mantienen diferencias con la conducción del fútbol argentino.

Por el momento, los clubes confirmaron la puesta en marcha de un ámbito permanente de trabajo, pero no anunciaron medidas concretas ni un paquete definitivo de reformas.

El alcance de la alianza dependerá de las propuestas que logren consensuar y de la posibilidad de sumar a otras instituciones a las discusiones. La iniciativa abre así una nueva instancia de debate sobre el formato de los campeonatos, la organización de las competencias y las reglas que rigen el fútbol argentino.