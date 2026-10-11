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River volvió a apuntar contra Chiqui Tapia: insultos en el Monumental tras la polémica con la AFA por la despedida de Messi

Los hinchas del Millonario cantaron contra el presidente de la AFA en la previa del triunfo frente a Estudiantes de Río Cuarto. La polémica por la organización de la despedida del capitán argentino profundizó las diferencias entre ambas instituciones.

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River le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el encuentro pactado por la duodécima fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2026.
River le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el encuentro pactado por la duodécima fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2026. Foto: River Plate.
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Los hinchas de River Plate volvieron a insultar a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante la previa del encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto que se disputó este sábado en el estadio Monumental.

Los cánticos se escucharon desde las cuatro tribunas, en medio de una relación cada vez más tensa entre el club de Núñez y la conducción del fútbol argentino.

Los insultos contra Chiqui Tapia que se escucharon en el Monumental

Con los futbolistas sobre el campo de juego y antes del inicio del partido, los simpatizantes comenzaron a cantar “Chiqui Tapia botón”. El reclamo surgió desde la tribuna Sívori y se extendió rápidamente hacia la Belgrano, la San Martín y la Centenario.

También se escuchó “vos sos hincha de Boca”, otro de los cánticos dirigidos al máximo dirigente de la AFA. En esta oportunidad, la protesta contó además con la participación de Los Borrachos del Tablón, la barra de River.

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La manifestación se produjo antes de la victoria por 1-0 del equipo de Núñez sobre Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

El malestar contra Tapia ya se había expresado el pasado martes durante la despedida de Lionel Messi de la Selección, también celebrada en el Monumental. Sin embargo, las dificultades organizativas de aquella jornada sumaron un nuevo motivo de enfrentamiento entre River y la AFA.

Intercambio de acusaciones tras la despedida de Messi

Los cuestionamientos por los problemas técnicos del homenaje al capitán argentino derivaron en un intercambio de acusaciones entre River y Marketing Sports, la empresa contratada para organizar el espectáculo.

La productora sostuvo que el club no había autorizado la instalación de una pantalla LED alternativa ni de un escenario central. También responsabilizó a las condiciones técnicas del estadio por las interrupciones de los shows musicales, entre ellos el del Grupo Cali.

Desde River rechazaron esas explicaciones. Uno de los principales puntos de discusión fue la pantalla gigante del Monumental, cuyo retiro, según la institución, había sido anunciado el 8 de julio de 2026, mucho antes de la confirmación del homenaje a Messi.

Además, desde Núñez atribuyeron los inconvenientes eléctricos a la falta de contratación de grupos electrógenos por parte de la organización, pese a las recomendaciones realizadas.

El conflicto también alimentó versiones sobre la posibilidad de que la Selección argentina deje de disputar sus partidos en el Monumental, aunque no hay una decisión oficial confirmada al respecto.

River PlateClaudio "Chiqui" TapiaEstadio MonumentalNP2026
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