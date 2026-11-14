River desmontará parte del histórico cartel del Monumental por las obras de ampliación: qué cambiará en el estadio que tendrá 101.000 espectadores

Reformas en el Monumental. Foto: Wikipedia

River Plate comenzó una nueva etapa de las obras de ampliación y techado del estadio Monumental, que implicará una modificación temporal de uno de sus accesos más reconocidos. El club desmontará parcialmente el cartel de bienvenida ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta para permitir el ingreso de maquinaria pesada necesaria para continuar con los trabajos.

La intervención comenzó el viernes 13 de noviembre y contempla conservar provisoriamente la inscripción “River Plate”, mientras se retirará el tramo correspondiente a “Club Atlético”. Además, se desmontarán cuatro portones y se demolerán 11,5 metros lineales del alero de hormigón que sostiene la estructura.

La apertura permitirá el ingreso de una grúa hacia la calle interna del estadio, donde se instalará una estructura provisoria de iluminación para la tribuna San Martín. El cartel será reconstruido cuando finalicen las tareas vinculadas con la nueva bandeja y la cubierta.

Nuevas luces LED en el estadio Monumental. Foto: River Plate

Cómo avanzan las obras de ampliación y techado del Monumental

La modificación del acceso forma parte de un proyecto integral que busca elevar la capacidad del Monumental a 101.000 espectadores. La nueva bandeja sumará 16.000 lugares para socios sin costo adicional y se integrará al anillo superior de las tribunas.

La obra también contempla una cubierta metálica con aislamiento acústico y una membrana traslúcida para permitir el ingreso de luz natural. El diseño fue desarrollado junto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner.

El presupuesto estimado asciende a US$ 145 millones y el plazo de ejecución previsto es de 36 meses, con finalización proyectada para 2029.

Obras en el Mâs Monumental. Foto: River Plate

Los cambios en la iluminación y las pantallas del estadio

Para mantener las condiciones necesarias durante los partidos, River instalará un sistema de iluminación provisoria en la tribuna San Martín, que entrará en funcionamiento en 2027. La estructura permitirá retirar las luminarias actuales y sus soportes para avanzar con la construcción de la quinta bandeja.

Además, el club renovará las pantallas gigantes del estadio con dos dispositivos de 25 metros de largo por ocho de alto, que estarán ubicados en las tribunas Sívori y Centenario.

La transformación del Monumental se suma a las reformas iniciadas en 2020, que incluyeron la eliminación de la pista de atletismo, la construcción de nuevas tribunas y palcos y la renovación del campo de juego.