Marcos Rojo rompió el silencio tras volver a Estudiantes y le respondió a los hinchas: “Fui preso de mis propias palabras”

El futbolista de 36 años fue habilitado para jugar en Estudiantes de La Plata. Foto: Infocielo

Marcos Rojo realizó un extenso posteo a través de sus redes sociales en medio de su regreso a Estudiantes de La Plata, donde iniciará su tercer ciclo como futbolista. El defensor de 36 años se refirió a las críticas que recibió por su paso por Boca y Racing y reconoció que hubo declaraciones y decisiones que generaron malestar entre los hinchas del club que lo formó. “Escuché hablar de ‘lealtad’, de ‘falta de códigos’ y hasta de ‘traición’”, escribió en Instagram.

“Sé que se hablaron muchas cosas, sé que fui responsable de algunas y quizás fui preso hasta de mis propias palabras”, expresó Rojo en una publicación en la que buscó dejar atrás las diferencias con los hinchas. En ese sentido, reconoció: “Crecí, entendí que mis actos tienen consecuencias, y que al hincha ciertas cosas le hieren”.

El malestar de una parte de la hinchada se remontó a su salida de Estudiantes y su posterior llegada a Boca en 2021, después de que el propio defensor manifestara que en el fútbol argentino solo jugaría en el Pincha. Su regreso se concretó tras su salida de Racing en una negociación que tuvo momentos de tensión con la dirigencia encabezada por Diego Milito. Ahora, Rojo tendrá una nueva oportunidad de reconstruir el vínculo con los hinchas.

“Hoy, de la manera menos pensada quizá, vuelvo a donde todo empezó, al club que me formó como jugador y al que le debo mis respetos”, escribió el futbolista. Y agregó: “Si alguna vez herí, hoy tengo una nueva oportunidad de devolverle adentro de una cancha todo lo que me dio, y más”. El defensor también expresó sus ganas por volver a jugar en el Estadio Uno: “Siento los nervios de cuando era un nene, las ganas de jugar y ganar de aquel entonces”.

El defensor central realizó un extenso posteo en medio de su vuelta a Estudiantes de La Plata. Foto: Captura de pantalla @edelpoficial

El regreso de Rojo se confirmó después de que Estudiantes lograra su habilitación para disputar el Torneo Clausura y la Copa Libertadores. El defensor central quedó a disposición del entrenador Alexander Medina para la recta final de la temporada donde el Pincha afrontará la serie de semifinales del certamen continental ante Flamengo. “Ahora juntos, todos por Estudiantes”, concluyó.

Rojo fue habilitado por la AFA y podrá jugar la Copa Libertadores

La vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata se concretó después de varias horas de incertidumbre por su habilitación ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El defensor logró cerrar su salida de Racing y quedó autorizado para incorporarse al Pincha, que aceleró las gestiones para contar con él en la etapa decisiva de la temporada.

La situación administrativa del defensor generó dudas durante varias horas. La lesión de Gabriel Neves había abierto interrogantes sobre la posibilidad de incorporar un reemplazante, aunque el mecanismo reglamentario contempla plazos específicos de recuperación que no se ajustaban a este caso.

Ante ese escenario, Estudiantes presentó la documentación necesaria para solicitar la inscripción de Rojo y consiguió la autorización correspondiente. La validación de la AFA era indispensable para completar el procedimiento y permitir que el futbolista pudiera ser incluido en la nómina para las competencias.