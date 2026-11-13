Lionel Messi vuelve a jugar en Argentina: la fecha del amistoso entre Inter Miami y River en el Monumental y qué se sabe de las entradas

Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina con la camiseta de Inter Miami, que enfrentará a River Plate en un amistoso internacional previsto para el martes 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental. El encuentro será parte de la preparación del conjunto estadounidense para la próxima temporada y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano.

Según informó Infobae, el partido fue anunciado bajo el lema “Un encuentro Monumental” y estará organizado por la empresa COC Global. Para el futbolista rosarino, de 39 años, significará su regreso al escenario donde disputó su último encuentro con la Selección argentina, el pasado 6 de octubre, cuando la Albiceleste derrotó 3-0 a Benín.

Cuándo juegan River e Inter Miami en el Monumental

El enfrentamiento entre River Plate e Inter Miami está programado para el martes 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental de Buenos Aires. Ambos clubes aprovecharán el compromiso para sumar minutos de competencia durante sus respectivas pretemporadas, antes del comienzo de los torneos oficiales.

Lionel Messi; Inter Miami FC. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Para River, será una oportunidad de medirse con un rival internacional que cuenta con futbolistas de extensa trayectoria europea. Mientras tanto, Inter Miami realizará su primera presentación en territorio argentino, en el marco de una gira que busca ampliar su presencia internacional.

El partido también tendrá un significado particular para Messi, ya que será su primera presentación en Argentina defendiendo la camiseta de un club profesional extranjero, después de haber desarrollado su carrera en Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami.

Entradas para River vs. Inter Miami: cuándo salen a la venta

Uno de los interrogantes que genera mayor expectativa está relacionado con la venta de entradas. Por el momento, no se anunciaron oficialmente los precios, las fechas de comercialización ni las modalidades de acceso para presenciar el amistoso.

Los organizadores comunicarán próximamente los detalles sobre la venta de localidades y las actividades relacionadas con el encuentro. La presencia de Messi, sumada al atractivo de enfrentar a River en Núñez, anticipa un importante interés del público.

Las figuras que podrían acompañar a Messi frente a River

El amistoso contará con el atractivo de reunir a futbolistas de destacada trayectoria internacional. Inter Miami tiene entre sus figuras a Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro y Sergio Reguilón, además de varios jugadores argentinos que integran su plantel.

Entre ellos aparecen Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Tadeo Allende y Mateo Silvetti. El equipo estadounidense buscará aprovechar el compromiso para fortalecer su preparación y probar variantes de cara a la nueva temporada.

Del lado de River también sobresalen nombres reconocidos como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel, aunque las formaciones definitivas dependerán de las decisiones de los entrenadores y de la disponibilidad de los futbolistas.

El antecedente de Messi contra River en el Mundial de Clubes

Aunque será una ocasión especial para el público argentino, Messi ya enfrentó a River Plate en una competencia internacional. El antecedente más recordado ocurrió el 20 de diciembre de 2015, cuando Barcelona derrotó al conjunto de Núñez por 3-0 en la final del Mundial de Clubes disputada en Yokohama, Japón.

Lionel Messi ante River Plate. Foto: NA.

Aquella tarde, el rosarino convirtió uno de los goles del equipo español, mientras que Luis Suárez marcó los otros dos. River había llegado a la definición después de conquistar la Copa Libertadores y se enfrentó a uno de los equipos más poderosos de Europa.

Más de once años después, Messi volverá a cruzarse con el Millonario, aunque esta vez lo hará en Buenos Aires y defendiendo los colores de Inter Miami.

Messi vuelve al estadio donde se despidió de la Selección argentina

El Monumental ocupa un lugar especial en la carrera del capitán argentino. Allí protagonizó numerosas actuaciones con la Albiceleste y recibió el reconocimiento de miles de hinchas durante distintas etapas de su trayectoria internacional.

Su última presentación en ese escenario fue el 6 de octubre de 2026, durante la victoria ante Benín, en una jornada que marcó su despedida de la Selección. Antes del encuentro, River lo distinguió como socio honorario y le entregó una camiseta personalizada junto con una placa conmemorativa.

Ahora, Messi regresará al Monumental como rival de River, en un amistoso que combinará el atractivo futbolístico con la emoción de volver a verlo jugar ante el público argentino.