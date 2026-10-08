Uno de los campeones del mundo apuntó contra la organización del fútbol argentino: “Bajó la calidad”

La Selección Argentina se fueron al vestuario 0-0 ante Benín. Foto: REUTERS

Nicolás Tagliafico analizó la actualidad del fútbol argentino y dejó varios títulos a la hora de compararlo con el momento en el que vestía la camiseta de Banfield o Independiente.

“Veo el fútbol argentino muy poco, por los horarios. Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino”, explicó en una entrevista con Clank.

“No sé si siento que empezó a bajar un poco la calidad. No sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura, 20 equipos y hoy como que uno no se va dando cuenta: Grupo A, Grupo B, cómo se conectan... es como que empezás a perder un poco ese amor”, continuó.

“Volver al fútbol argentino también va un poco de la mano. Ahora se me termina el contrato en junio de 2027 y digo: ‘¿Volvamos a Argentina?’. Puede ser que sí, dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en Argentina, en qué club y cómo funcione todo”, señaló.

Su mirada sobre el Mundial 2026

En otro tramo de la entrevista con Juan Pablo Varsky, el lateral del Lyon habló sobre la Copa del Mundo en la que la Selección alcanzó la final: “Estuvo muy lejos de lo que se mostró en 2022. Creo que la gente un poco empezó a buscar esa manera de decir: ´No fuimos la Selección que conocía todo el mundo´”.

Nicolás Tagliafico fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina en la final contra España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Sobre las propias teorías conspirativas que se suscitaron tras el final del encuentro, dejó en claro: “Quedó esa sensación de que teníamos que buscar algo... pero lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba”.

En cuanto a cómo afrontó el equipo el partido cúlmine del campeonato del Mundo, reveló: “El cansancio emocional, físico, mental, jugó un papel muy importante. Yo empiezo a analizar un poco lo táctico y España siempre fue una selección de presionar muy alto, sacarte el valor y mantener la posición y eso a nosotros no nos gusta”.

En cuanto a ese concepto de análisis, el futbolista campeón del Mundo en 2022 dijo: “Somos un equipo que nos gusta tener la posesión de la pelota, controlar el juego. Y cuando lamentablemente nos sacan el control del juego tenemos que jugar compacto y no somos los mejores en esos”.

El penal a Nicolás Tagliafico en Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

“El que ve fútbol sabe que esos toques o jugadas imprecisas que tuvimos hacen que la vuelva a tener el rival, y la vuelva a tener... y llega un momento que te agota físicamente, no solo mentalmente. Te estresa. No somos un equipo que juegue sin el balón. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no encontramos la tranquilidad de tener la pelota”, cerró.