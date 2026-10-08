comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Uno de los campeones del mundo apuntó contra la organización del fútbol argentino: “Bajó la calidad”

Uno de los puntales de la Scaloneta comparó su etapa en el fútbol local con la actual. Además, habló de la final ante España y su posible regreso al país.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Selección Argentina se fueron al vestuario 0-0 ante Benín.
La Selección Argentina se fueron al vestuario 0-0 ante Benín. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Nicolás Tagliafico analizó la actualidad del fútbol argentino y dejó varios títulos a la hora de compararlo con el momento en el que vestía la camiseta de Banfield o Independiente.

“Veo el fútbol argentino muy poco, por los horarios. Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino”, explicó en una entrevista con Clank.

“No sé si siento que empezó a bajar un poco la calidad. No sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura, 20 equipos y hoy como que uno no se va dando cuenta: Grupo A, Grupo B, cómo se conectan... es como que empezás a perder un poco ese amor”, continuó.

“Volver al fútbol argentino también va un poco de la mano. Ahora se me termina el contrato en junio de 2027 y digo: ‘¿Volvamos a Argentina?’. Puede ser que sí, dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en Argentina, en qué club y cómo funcione todo”, señaló.

Contenido Recomendado

Torta, velita y mucho lujo:así festejaron Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni el cumpleaños de su perrita India

Torta, velita y mucho lujo: así festejaron Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni el cumpleaños de su perrita India

Con diseño romano y vistas a un lago:así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Con diseño romano y vistas a un lago: así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Su mirada sobre el Mundial 2026

En otro tramo de la entrevista con Juan Pablo Varsky, el lateral del Lyon habló sobre la Copa del Mundo en la que la Selección alcanzó la final: “Estuvo muy lejos de lo que se mostró en 2022. Creo que la gente un poco empezó a buscar esa manera de decir: ´No fuimos la Selección que conocía todo el mundo´”.

Nicolás Tagliafico fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina en la final contra España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Sobre las propias teorías conspirativas que se suscitaron tras el final del encuentro, dejó en claro: “Quedó esa sensación de que teníamos que buscar algo... pero lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba”.

En cuanto a cómo afrontó el equipo el partido cúlmine del campeonato del Mundo, reveló: “El cansancio emocional, físico, mental, jugó un papel muy importante. Yo empiezo a analizar un poco lo táctico y España siempre fue una selección de presionar muy alto, sacarte el valor y mantener la posición y eso a nosotros no nos gusta”.

En cuanto a ese concepto de análisis, el futbolista campeón del Mundo en 2022 dijo: “Somos un equipo que nos gusta tener la posesión de la pelota, controlar el juego. Y cuando lamentablemente nos sacan el control del juego tenemos que jugar compacto y no somos los mejores en esos”.

El penal a Nicolás Tagliafico en Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

“El que ve fútbol sabe que esos toques o jugadas imprecisas que tuvimos hacen que la vuelva a tener el rival, y la vuelva a tener... y llega un momento que te agota físicamente, no solo mentalmente. Te estresa. No somos un equipo que juegue sin el balón. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no encontramos la tranquilidad de tener la pelota”, cerró.

Nicolás TagliaficoAFAFútbol Argentino
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Se viene la despedida de Carlos Tevez:podría reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en La Bombonera

    Se viene la despedida de Carlos Tevez: podría reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en La Bombonera

  2. Cristiano Ronaldo se rindió ante Messi después de su despedida de la Selección Argentina:“Todo mi respeto”

    Cristiano Ronaldo se rindió ante Messi después de su despedida de la Selección Argentina: “Todo mi respeto”

  3. Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

    Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

  4. Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección:desde la emoción de Enzo Fernández hasta el Papu Gómez y La Sole

    Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección: desde la emoción de Enzo Fernández hasta el Papu Gómez y La Sole

  5. Con un gol y un emotivo discurso, Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina ante los hinchas:“Los quiero, los voy a extrañar”

    Con un gol y un emotivo discurso, Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina ante los hinchas: “Los quiero, los voy a extrañar”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Estados Unidos creó una unidad anti-narcotráfico en Argentina y aprobó un fondo de más de 13 millones de dólares

Estados Unidos creó una unidad anti-narcotráfico en Argentina y aprobó un fondo de más de 13 millones de dólares

LLA busca convencer a sus aliados de frenar la sesión impulsada por la oposición sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y Presupuesto

“Por la fuerza, nada”:el Gobierno confirmó que denunciará a los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

Eduardo Valdés despidió a Piero en sus redes sociales:“Buen viaje”

Economía

Aumentan los peajes a la Costa Atlántica antes del fin de semana largo:cuánto sale viajar a Mar del Plata con las nuevas tarifas

Aumentan los peajes a la Costa Atlántica antes del fin de semana largo: cuánto sale viajar a Mar del Plata con las nuevas tarifas

El Gobierno adjudicó AySA al grupo de Mauricio Filiberti por US$340 millones

Inflación en Ciudad de Buenos Aires:fue de 1,8% en septiembre, 0,1% más que en agosto

Privatización de AySA:el Gobierno abre las ofertas de dos grupos empresarios y avanza con cambios en las tarifas

Internacionales

Lula cambia de estrategia y sale a buscar votos en redes para el balotaje contra Flávio Bolsonaro

Lula cambia de estrategia y sale a buscar votos en redes para el balotaje contra Flávio Bolsonaro

Tensión al límite entre Argentina y Chile:un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

El premio Nobel de Literatura 2026 fue otorgado a la autora canadiense Anne Carson

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general:por qué fracasa la elección