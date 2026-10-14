De qué murió Jorge “Roña” Castro, el ex campeón mundial de boxeo

Jorge Roña Castro

Jorge Fernando “Roña” Castro murió a los 59 años luego de haber sufrido una descompensación mientras se encontraba en el bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires, durante la madrugada del miércoles. La noticia generó una gran conmoción en el mundo del deporte, donde dejó una gran huella por su trayectoria.

Por el momento, no se determinaron los causales de su muerte, pero según las primeras informaciones, un médico constató el fallecimiento durante el traslado al hospital y personal de la Policía Científica realizó las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La trayectoria de Jorge “Roña” Castro en el boxeo

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, fue uno de los reconocidos del boxeo argentino. Su mayor logro llegó en 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras vencer al estadounidense Reggie Johnson por decisión dividida.

Ese mismo año protagonizó uno de los combates más recordados de su carrera frente a John David Jackson, en Monterrey, México. En una pelea que parecía tener cuesta arriba, Castro consiguió una remontada con un golpe de izquierda que derribó a su rival y le permitió quedarse con la victoria.

A lo largo de su carrera también se enfrentó con figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Su trayectoria profesional se extendió hasta 2007, cuando disputó su última pelea y se alejó del ring.

En los años posteriores, el exboxeador también desarrolló proyectos vinculados con la comunidad. En 2020 impulsó un gimnasio en Temperley que, durante la pandemia de coronavirus, se transformó en un comedor para asistir a vecinos que necesitaban ayuda.

Murió el “Roña” Castro a los 59 años. Foto: diario Olé.

La histórica pelea del “Roña” Castro que marcó al boxeo argentino

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió el 10 de diciembre de 1994, cuando enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México.

El argentino atravesaba una pelea complicada y había recibido numerosos golpes. Sin embargo, consiguió conectar un gancho de izquierda que derribó a su adversario y le permitió quedarse con una victoria que pasó a la historia. La revista especializada The Ring reconoció aquel combate como la mejor pelea de 1994 y distinguió al noveno asalto como el mejor round de ese año.