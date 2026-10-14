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Murió el “Roña” Castro a los 59 años: el excampeón mundial de boxeo se descompensó en un bingo de Morón

El histórico deportista argentino falleció tras sufrir una descompensación. Las causas de su muerte todavía no fueron determinadas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Murió el “Roña” Castro a los 59 años.
Murió el “Roña” Castro a los 59 años. Foto: diario Olé.
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El exboxeador argentino Jorge Fernando “Roña” Castro murió a los 59 años luego de descompensarse en un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires. El excampeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) fue uno de los grandes referentes del deporte nacional y protagonizó algunas de las peleas más recordadas del boxeo argentino.

Murió el “Roña” Castro: qué se sabe sobre su fallecimiento

Según informó Canal 26, personal de la Policía Científica realizó las actuaciones correspondientes en el establecimiento donde ocurrió el episodio. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte del exdeportista, pero, según trascendió, falleció camino al hospital.

Fallecimiento del ex boxeador Jorge 'Roña' Castro

Castro había construido una extensa trayectoria sobre el ring, con enfrentamientos ante figuras internacionales y un título mundial que consiguió en 1994.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, pasó parte de su infancia junto a su padre en el norte argentino, antes de regresar a su provincia natal para vivir con su madre. A los 20 años comenzó su carrera profesional en Buenos Aires, donde debutó frente a César González. Con el paso de los años, logró consolidarse entre los principales exponentes del boxeo nacional.

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De qué murió Jorge “Roña” Castro, el ex campeón mundial de boxeo

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El “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años.

La histórica pelea del “Roña” Castro que marcó al boxeo argentino

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió el 10 de diciembre de 1994, cuando enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México.

El argentino atravesaba una pelea complicada y había recibido numerosos golpes. Sin embargo, consiguió conectar un gancho de izquierda que derribó a su adversario y le permitió quedarse con una victoria que pasó a la historia. La revista especializada The Ring reconoció aquel combate como la mejor pelea de 1994 y distinguió al noveno asalto como el mejor round de ese año.

Meses antes, el 12 de agosto de 1994, Castro había alcanzado uno de sus mayores logros deportivos al derrotar por decisión dividida a Reggie Johnson en Tucumán y conquistar el campeonato mundial mediano de la AMB.

Murió el “Roña” Castro a los 59 años.
El Roña Castro fue participante en MasterChef en 2025. Foto: Telefe.

Defendió exitosamente el cinturón en cuatro oportunidades, hasta perderlo frente al japonés Shinji Takehara el 19 de diciembre de 1995, en Tokio.

Durante su trayectoria también se enfrentó a reconocidos boxeadores como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Además del campeonato mundial, obtuvo el título argentino mediano en 1990 y conquistó cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 1999 y 2001.

Su última presentación profesional fue el 27 de enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto a José Luis Herrera, en Mar del Plata, y puso fin a su carrera como boxeador.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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