El “Pocho” Lavezzi confesó el drama que vivió tras su retiro: “Caí en una fuerte depresión y tuve que internarme”

El “Pocho” Lavezzi confesó el drama que vivió tras su retiro del fútbol profesional. Foto: Instagram pocho22lavezzi

El exfutbolista argentino Ezequiel “Pocho” Lavezzi abrió su corazón y habló como pocas veces sobre el complejo proceso que atravesó después de ponerle fin a su carrera profesional. En una entrevista concedida a un medio italiano, el exdelantero de la Selección Argentina repasó los momentos más importantes de su trayectoria, pero también profundizó sobre las dificultades emocionales que enfrentó lejos de las canchas.

“El posfútbol es muy difícil. Te queda un vacío enorme que nada logra llenar”, reconoció el rosarino, quien explicó que la transición hacia una nueva vida fuera del deporte de alto rendimiento resultó mucho más complicada de lo que imaginaba.

El drama del retiro: la confesión de Lavezzi sobre su salud mental

Lavezzi reveló que el retiro tuvo un fuerte impacto en su bienestar emocional y que debió atravesar un proceso de recuperación prolongado.

“Caí en una fuerte depresión y tuve que internarme en una clínica para tratarme. Sigo en tratamiento y tomando medicación”, confesó el exatacante de San Lorenzo, Napoli y París Saint-Germain.

Ezequiel Lavezzi destacó el papel fundamental que tuvo su entorno para poder superar el difícil episodio. Foto: Instagram pocho22lavezzi

Sus palabras reflejan una realidad que afecta a muchos deportistas una vez que dejan la competencia profesional. La pérdida de la rutina y los objetivos deportivos suele generar dificultades para adaptarse a una nueva etapa.

El “Pocho” sostuvo que actualmente puede referirse a esa situación “con la cabeza en alto” y aprovechó para transmitir un mensaje esperanzador a quienes atraviesan problemas similares. “Se puede salir adelante con amor, humildad y ayuda familiar”, aseguró.

Messi, Agüero y Mascherano: el respaldo clave en el momento más difícil

Durante la entrevista, Lavezzi destacó el papel fundamental que tuvo su entorno para poder superar el difícil episodio. “La familia y el nacimiento de mi hijo más chico me cambió la vida, me dio la fuerza para recuperarme y volver a estar bien”, afirmó.

Además, contó que recibió el apoyo constante de varias figuras del fútbol que se mantuvieron cerca durante ese período. “Chicos como Messi, el ‘Kun’ Agüero, Mascherano, Paolo Cannavaro y muchísima gente del fútbol me llamaron y estuvieron cerca”, recordó.

Ezequiel Lavezzi confesó que Lionel Messi y Sergio Agüero estuvieron cerca de él durante la internación. Foto: Instagram pocho22lavezzi

Las declaraciones también ayudan a comprender la preocupación que se había generado tiempo atrás por distintos videos virales vinculados a su estado de salud, que despertaron múltiples especulaciones en redes sociales y medios de comunicación.

Por qué rechazó al Chelsea y el frustrado regreso a Rosario Central

En otro tramo de la charla, Lavezzi repasó una de las decisiones más importantes de su carrera: su desembarco en el fútbol chino cuando todavía tenía la posibilidad de continuar compitiendo en Europa.

“Tenía la opción de ir al Chelsea, pero la oferta de China le solucionaba la vida económicamente a toda mi familia por generaciones. Fui por dos años y terminé quedándome cuatro. La pasé muy bien allá con Mascherano y Gervinho”, explicó.

Ezequiel Lavezzi señaló que la oferta del fútbol chino solucionaba económicamente la vida de su familia. Foto: Instagram pocho22lavezzi

Sin embargo, el exdelantero reveló que su verdadero deseo era regresar al fútbol argentino para ponerle punto final a su trayectoria en Rosario Central, el club donde dio sus primeros pasos como profesional.

“Mi idea era terminar en Rosario Central. Pero no me llamaron a tiempo. Además, tuve problemas personales graves con mi exrepresentante que me quitaron las ganas y el entusiasmo por el fútbol”, lamentó.

Con una sinceridad poco habitual, Lavezzi dejó al descubierto el costado menos visible del fútbol profesional: el impacto emocional que puede generar el retiro y la importancia del acompañamiento familiar y profesional para poder reconstruirse después de una carrera marcada por el éxito, la exposición y exigencia permanente.