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Trascendió un video del Pocho Lavezzi que generó preocupación: qué pasó con el exjugador argentino

Lavezzi volvió a encontrarse con hinchas y medios italianos en un evento cargado de emoción, pero un video que se viralizó en redes generó preocupación entre sus seguidores.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Preocupación por la salud del Pocho Lavezzi.
Preocupación por la salud del Pocho Lavezzi. Foto: captura video.
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Una reaparición pública de Ezequiel “Pocho” Lavezzi en Italia quedó en el centro de la atención después de que se difundieran imágenes del exfutbolista durante una entrevista. El registro generó preocupación entre sus seguidores por los movimientos que realiza mientras habla frente a las cámaras.

Lavezzi participó de un homenaje en la ciudad italiana donde es recordado especialmente por su paso por Napoli. A los 41 años, el exjugador volvió a encontrarse con hinchas y medios locales en un evento cargado de emoción.

Sin embargo, un video de ese momento comenzó a circular rápidamente en redes sociales. En las imágenes se lo ve conversando con periodistas y realizando algunos movimientos involuntarios y temblores que llamaron la atención.

Preocupación por la salud del Pocho Lavezzi. Video: redes.

La grabación provocó numerosos comentarios y especulaciones acerca de su estado de salud. Hasta el momento, no hubo una explicación pública de Lavezzi o de su entorno sobre lo ocurrido durante la entrevista.

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Qué tratamiento estaría realizando Pocho Lavezzi

En medio de la repercusión, la periodista Laura Ubfal dio a conocer detalles sobre el proceso que atraviesa actualmente el exfutbolista. Según la información difundida en su portal, los movimientos que aparecen en el video estarían relacionados con el tratamiento de rehabilitación que lleva adelante Lavezzi y con la medicación que recibe como parte de ese proceso.

El exdelantero viene trabajando desde hace tiempo en su recuperación de las adicciones. Se trata de una etapa sobre la que decidió hablar públicamente en los últimos años y que incluyó una internación en una clínica especializada.

Ezequiel Lavezzi, futbolista
Qué había contado el exfutbolista sobre su recuperación.

Qué había contado el exfutbolista sobre su recuperación

El propio Lavezzi explicó que llegó a un momento en el que entendió que necesitaba asistencia profesional. Durante una entrevista con Migue Granados en Olga, recordó especialmente una conversación que mantuvo con su hijo mayor. “¿Qué estoy haciendo?”, contó que se preguntó después de aquella charla, que terminó siendo un punto de inflexión para aceptar la ayuda que le ofrecían sus familiares y allegados.

El exjugador finalmente ingresó a una clínica y permaneció allí durante un mes. Tiempo después, reconoció que al principio le costó adaptarse a la situación, aunque terminó considerando que la internación había sido beneficiosa. “Hoy sigo luchando y en tratamiento para seguir mejorando”, había señalado.

Desde entonces, Lavezzi mantuvo su recuperación y en distintas apariciones públicas destacó los cambios que logró. También aseguró que su familia y sus hijos pasaron a ocupar un lugar central en esta nueva etapa.

Ezequiel LavezziSalud mental
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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