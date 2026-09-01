Boca Juniors confirmó la venta de Exequiel Zeballos: jugará en el Monza de Italia

Exequiel Zeballos. Foto: EFE

Boca Juniors confirmó la venta de Exequiel Zeballos al Monza de Italia, donde afrontará su primera experiencia europea. La transferencia se concretó sobre el cierre del mercado de pases, cuando al delantero le quedaban pocos meses de contrato y podía marcharse libre en diciembre.

Aunque Boca no informó oficialmente el monto, distintas versiones sitúan la operación cerca de los 5 millones de dólares (equivalentes a unos cuatro millones de euros). Además, el Xeneize conservará una plusvalía del 40% sobre una futura venta, una condición que podría generarle nuevos ingresos.

Boca Juniors confirmó la venta de Exequiel Zeballos. Video: Instagram @bocajrs

El club acompañó el anuncio con videos publicados en sus redes sociales, donde repasó las gambetas, los goles y algunos de los momentos más destacados del Changuito. Los hinchas también valoraron que aceptara una transferencia antes del vencimiento de su vínculo, evitando marcharse sin dejarle dinero a Boca.

Zeballos deja la institución después de disputar 140 partidos, convertir 16 goles y conquistar cuatro títulos: la Copa Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022 y la Liga Profesional 2022. En las divisiones juveniles había anotado otros 45 tantos.

El nuevo destino será el Monza, equipo de la Serie A italiana que destacó su capacidad para jugar por ambas bandas y desenvolverse como mediocampista ofensivo. Zeballos buscará recuperar continuidad y protagonismo en Europa, luego de una etapa en Boca marcada por grandes expectativas y diferentes lesiones.

Boca Juniors confirmó la venta de Exequiel Zeballos. Video: Instagram @bocajrs

El comunicado de Boca Juniors sobre la venta de Exequiel Zeballos

El Club Atlético Boca Juniors informa que llegó a un acuerdo con el AC Monza por la venta de Exequiel Zeballos. La operación incluye una plusvalía del 40% a favor de Boca para la próxima venta del jugador.

El delantero, categoría 2002, tuvo un paso extraordinario por las divisiones inferiores de Boca Juniors. Fue campeón y marcó un gol en la final ante Palmeiras de la Dani Cup 2017, disputada en Brasil. También convirtió en el duelo decisivo frente a Independiente para que la Séptima conquistara el título en 2018. En total, durante su etapa en Juveniles, marcó 45 goles.

Su debut en Reserva llegó a principios de 2020. En esa categoría convirtió 16 goles y fue campeón en 2021, aportando ocho tantos durante el torneo. Como jugador de Boca representó en múltiples oportunidades a la Selección Argentina, consagrándose campeón de los Sudamericanos Sub-15 —con gol en la final— y Sub-17. Además, fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Mayor.

Zeballos fue el primer juvenil que debutó en Primera División durante esta gestión y deja el club tras disputar 140 partidos, convertir 16 goles y conquistar cuatro títulos: Copa Maradona 2020, Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022 y Liga 2022.

La Institución le desea muchos éxitos a Exequiel en sus próximos desafíos.