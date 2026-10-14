¿Se pierde la revancha en Brasil? La molestia de Sebastián Villa en Boca que complica los planes de Arruabarrena ante Vasco da Gama

Sebastián Villa sufrió una molestia frente a Vasco da Gama y no se descarta que sea un esguince. Foto: EFE

Boca Juniors sumó una preocupación de cara a la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Sebastián Villa sufrió una lesión en el tobillo derecho durante la derrota por 1-0 frente a Vasco da Gama en La Bombonera y será sometido a estudios médicos para conocer el alcance de la dolencia.

El delantero colombiano de 30 años ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Williams Alarcón. Aunque no logró destacarse demasiado durante su participación, intentó aportar velocidad y desequilibrio en el ataque del conjunto xeneize.

Cómo se lesionó Sebastián Villa en Boca ante Vasco da Gama

La molestia apareció durante una de sus primeras intervenciones ofensivas. Después de presionar y recuperar la pelota en la salida del equipo brasileño, Villa enganchó y sacó un potente remate de zurda que se fue por encima del travesaño.

Sebastián Villa Foto: Instagram/@sebastian14villa

Inmediatamente después de esa acción, el colombiano se tomó el tobillo derecho y mostró claros gestos de dolor. Pese a la molestia, continuó en el campo de juego y no pidió el cambio, aunque se lo notó disminuido físicamente y sin la explosividad habitual.

Una vez finalizado el encuentro, el atacante se retiró rengueando rumbo al vestuario. Si bien pudo caminar sin mayores dificultades, evidenció fuertes dolores en la zona afectada.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la lesión de Villa

Tras el partido, Rodolfo Arruabarrena se refirió al estado físico del futbolista y explicó cómo se produjo la lesión durante el segundo tiempo. “Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, señaló el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Rodolfo Arruabarrena Foto: Instagram/@rodolfo.arruabarrena

A pesar de la inflamación, el técnico intentó transmitir tranquilidad y sostuvo que, con hielo, esperaba que la situación no presentara mayores complicaciones. Sin embargo, la evaluación médica será determinante para establecer los pasos a seguir.

¿Sebastián Villa jugará la revancha ante Vasco da Gama?

El colombiano se realizará estudios en las próximas horas para determinar la gravedad de la lesión y establecer si se trata de un esguince que pueda comprometer su presencia en el próximo compromiso.

En Boca mantienen la expectativa de que el delantero pueda recuperarse a tiempo para la revancha, prevista para el próximo martes en Río de Janeiro. El resultado de los estudios y su evolución física serán claves para definir si estará disponible.

Después de la derrota por 1-0 en La Bombonera, el Xeneize deberá buscar la remontada ante Vasco da Gama como visitante. En ese escenario, la posible ausencia de Villa representaría un problema adicional para el equipo, que espera contar con todas sus alternativas ofensivas para intentar revertir la serie.