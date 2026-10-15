Último adiós a Jorge “Roña” Castro: con dolor y conmoción, familiares y amigos despidieron sus restos en una ceremonia íntima

Murió el “Roña” Castro a los 59 años. Foto: diario Olé.

La muerte del ex boxeador Jorge “Roña” Castro generó una profunda conmoción en el deporte argentino. Su sorpresivo deceso ocurrió el miércoles a los 59 años, luego de haber sufrido un infarto en un bingo de la localidad de Morón y, con un velorio que perduró durante toda la noche, amigos y familiares se acercaron a despedir sus restos.

La despedida se llevó adelante en una cochería ubicada frente al cementerio de esa localidad bonaerense. En medio del dolor, familiares, amigos y personas cercanas al exdeportista se reunieron para recordarlo y acompañar a su círculo íntimo en un momento de profunda tristeza.

Entre quienes se acercaron al velatorio estuvo Jonathan Di Primio, amigo del exboxeador y compañero en su ciclo de streaming. Visiblemente afectado por la noticia, recordó los últimos momentos que compartió con Castro y expresó su incredulidad ante su repentina muerte. “Yo todavía no lo puedo creer porque antes de ayer estuvo acá, comimos un asado, me llamó temprano”, contó en diálogo con TN.

Según relató Di Primo, el deportista lo había invitado a compartir una comida y se despidió de él con un abrazo. Además, destacó que tenían un importante vínculo de amistad y que la compañía que Castro le había brindado a lo largo de los años. “Se fue mi hermano”, expresó, al recordar que el exboxeador estuvo presente tanto en los buenos momentos como en las etapas más difíciles de su vida.

Diego Armando Maradona y Jorge "Roña" Castro. Foto: Archivo.

Durante la despedida también se conoció que Castro tenía un proyecto para realizar una serie sobre su trayectoria deportiva y su historia personal. Según contó su amigo, el exboxeador estaba entusiasmado con esa iniciativa.

El velatorio se realizó en una sala ubicada frente al cementerio de Morón y se organizó para que familiares, amigos y allegados pudieran despedir al excampeón mundial. La ceremonia se extendió durante la noche del miércoles y continuó el jueves por la mañana. El entierro estaba previsto para el jueves 15 de octubre, a las 11 de la mañana, en Morón.

La trayectoria de Jorge “Roña” Castro en el boxeo

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, fue uno de los reconocidos del boxeo argentino. Su mayor logro llegó en 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras vencer al estadounidense Reggie Johnson por decisión dividida.

Ese mismo año protagonizó uno de los combates más recordados de su carrera frente a John David Jackson, en Monterrey, México. En una pelea que parecía tener cuesta arriba, Castro consiguió una remontada con un golpe de izquierda que derribó a su rival y le permitió quedarse con la victoria.

Jorge "Roña" Castro protagonizó en 1994 una de las victorias más recordadas del boxeo argentino, al noquear a John David Jackson. Foto: Getty Images.

A lo largo de su carrera también se enfrentó con figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Su trayectoria profesional se extendió hasta 2007, cuando disputó su última pelea y se alejó del ring.

En los años posteriores, el exboxeador también desarrolló proyectos vinculados con la comunidad. En 2020 impulsó un gimnasio en Temperley que, durante la pandemia de coronavirus, se transformó en un comedor para asistir a vecinos que necesitaban ayuda.