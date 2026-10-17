Cuál es la lesión que habría sufrido Dibu Martínez tras el impactante choque de cabezas en Chelsea - Everton

Dibu Martínez tuvo que ser retirado en camilla en el partido entre Chelsea y Everton por un choque de cabezas con un rival. Foto: REUTERS

Este sábado 17 de octubre, durante el partido entre Chelsea y Everton, Emiliano “Dibu” Martínez tuvo que ser retirado en camilla luego de quedar tirado en el campo de juego por un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite y todavía no hay un comunicado oficial sobre el estado de salud del arquero. Sin embargo, el periodista Gastón Edul aseguró que “está bien”.

“Dibu Martínez está bien y consciente en el hospital. Le dieron bien los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello. Tiene una lesión ósea en la mandíbula y por eso se quedó en el hospital”, explicó el periodista de TyC Sports en su cuenta de X. “Los estudios importantes le dieron bien. El mal menor: tiene una lesión en la mandíbula y lo van a operar”, agregó.

Luego de la victoria del Chelsea por 2-0, el entrenador Xabi Alonso había dicho que el argentino fue trasladado al hospital para realizarse estudios y comunicó que se encontraba “consciente”, pero sin más detalles.

Preocupación por el Dibu Martínez. Foto: REUTERS

“Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, dijo el DT durante una entrevista desde la cancha.

Después, Alonso brindó una conferencia de prensa y volvió a decir que solo sabía que el arquero estaba en el hospital para hacerse los estudios médicos. “Tenemos que esperar. Esperemos que no sea nada grave”, expresó.

Cómo fue el accidente que sufrió Dibu Martínez durante el partido Chelsea- Everton

En el segundo tiempo del encuentro entre Chelsea y Everton, Martínez salió para despejar un centro de Kiernan Dewsbury- Hall dentro del área. Cuando saltó para agarrar la pelota, chocó su cabeza contra la del defensor Branthwaite.

Automáticamente ingresaron los médicos del Chelsea para atender al arquero que recibió un suministro de oxígeno y, debido al impacto, quedó inmovilizado durante ocho minutos. Trascurrido ese tiempo fue trasladado en camilla.

La imagen generó preocupación en el equipo y en la Selección Argentina. Después de lo sucedido, el ayudante de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala dijo en diálogo con DSPorts que ellos siempre están conectados cuando hay partidos y “se activó el chat por el golpe”.

El Dibu Martínez salió en camilla. ESPN

Al momento del incidente entre Martínez y Branthwaite, que fue a los 65 minutos, el partido estaba 1-0 a favor del equipo del argentino. El juego terminó 2-0 y con el belga Mike Penders en reemplazo del Dibu.