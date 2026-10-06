El “Dibu” Martínez sorprendió con un corte de pelo dedicado a Lionel Messi antes de su despedida de la Selección Argentina

El corte exhibe el logo de la marca de Lionel Messi grabado sobre la nuca, un guiño que rápidamente se convirtió viral. Foto: X @M10GOAT

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no será un partido más. El amistoso ante Benín marcará el cierre de una histórica era para el fútbol argentino y, en la previa de esa jornada cargada de emoción, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a demostrar la admiración que siente por el capitán albiceleste con un gesto tan llamativo como simbólico.

Como ya es una costumbre antes de los encuentros más importantes de la Selección, el arquero campeón del mundo sorprendió con un nuevo corte de pelo. Sin embargo, esta vez fue más allá de los diseños que había lucido anteriormente, como la bandera argentina o su número de camiseta. Para homenajear a Messi en su último partido con la camiseta nacional, decidió grabarse en la nuca el logo de la marca personal del rosarino.

El arquero de la Selección Argentina se hizo un corte de pelo especial para homenajear a Messi en su despedida de la Selección. Video: X @M10GOAT

El corte exhibe el logo de la marca de Lionel Messi grabado sobre la nuca, un guiño que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas en las redes sociales. Para muchos fanáticos, se trata de una señal del enorme respeto que existe dentro del plantel hacia el capitán, que disputará su último encuentro con la camiseta de la “Albiceleste”.

“Dibu” Martínez y Messi: la historia de una dupla que ganó el Mundial, dos Copas América y la Finalissima

El arquero del Aston Villa y el astro rosarino compartieron los momentos más gloriosos de la Selección Argentina moderna. Juntos levantaron la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, logros que devolvieron al conjunto nacional a lo más alto del fútbol internacional.

El corte exhibe el logo de la marca de Lionel Messi grabado sobre la nuca, un guiño que rápidamente se convirtió viral. Foto: X @M10GOAT

La relación entre ambos siempre estuvo marcada por el respeto y la admiración mutua. De hecho, Martínez suele destacar públicamente la importancia de Messi dentro del grupo, tanto por su talento como por su liderazgo.

El emotivo mensaje del “Dibu” antes del último partido de Messi con la Selección Argentina

La imagen elegida por Martínez para acompañar el homenaje también estuvo cargada de simbolismo. Horas antes del encuentro despedida, el arquero compartió una historia de Instagram junto a varios referentes del plantel argentino.

En la fotografía aparecen Lionel Messi, Cristian Romero, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, varios de los protagonistas de la generación que volvió a poner a la Argentina en la cima del mundo.

La fotografía que compartió Enzo Fernández y republicó "Dibu" Martínez en Instagram para despedir a Lionel Messi. Foto: Instagram enzojfernandez

Junto a la publicación escribió una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos: “Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”.

La despedida de Messi de la Selección ya deja históricas imágenes para los fanáticos

Lo que a simple vista puede parecer un cambio de look terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos de la despedida de Messi. El diseño elegido por el “Dibu” sintetiza el sentimiento de un plantel que compartió con el rosarino la etapa más exitosa de las últimas décadas.

Cuando ruede la pelota en el amistoso ante Benín, todas las miradas estarán puestas en el capitán. Sin embargo, el homenaje de Martínez ya dejó una imborrable postal para los hinchas: un gesto de admiración hacia el futbolista que marcó una época y que será despedido por sus compañeros como el gran referente de una generación histórica de la Selección Argentina.