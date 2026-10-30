comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Dibu Martínez reveló cómo le quedó la mano tras el Mundial 2026: “Estaba partido a la mitad”

El arquero de la Selección mostró sus manos luego de la operación que sufrió días antes de la Copa del Mundo. Mirá el video en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Emiliano Dibu Martínez.
Emiliano Dibu Martínez. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Emiliano “Dibu” Martínez reveló el estado de su mano luego de la lesión que sufrió antes del Mundial 2026.

La pesadilla para el arquero argentino comenzó en la final de la Europa League, competición que terminó ganando con su ex equipo, el Aston Villa. “Voy al hospital y me dicen: ‘Tenés el dedo quebrado a la mitad’. Me muestra la imagen y pienso que no llego al Mundial”, explicó en una entrevista para el programa “Los Edul”.

Dibu Martínez reveló cómo le quedó la mano tras el Mundial 2026. Gentileza: Los Edul
Dibu Martínez reveló cómo le quedó la mano tras el Mundial 2026. Gentileza: Los Edul

En ese momento fue clave el apoyo de Lionel Scaloni, quien le mandó un mensaje y le aseguró que lo iba a “bancar igual” llegara o no.

De esta manera, Martínez decidió no operarse “y jugar con un yeso de plástico, todo vendado. Y Adidas me hizo un guante especial”.

Contenido Recomendado

Cuál es la lesión que habría sufrido Dibu Martínez tras el impactante choque de cabezas en Chelsea - Everton

Emiliano Dibu Martínez tirado en el césped tras su choque ante Everton.

Qué dijo Xabi Alonso sobre la salud del Dibu Martínez tras chocar la cabeza contra un defensor y salir de la cancha en camilla

Dibu Martínez
Emiliano "Dibu" Martínez; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026 Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

“Yo puedo cerrar esta mano bien y la otra no. Entrenaba con pelotas de vóley antes de Suiza, no podía entrenar normal. Casi perdemos con Egipto y le dije a Martín Tocalli ‘entrenemos normal, pelota normal’”, continuó Dibu.

Además, recordó: “Termina el Mundial, me fui de vacaciones y me dolía. Me hago la placa y el dedo estaba partido a la mitad. Algún día necesito una operación para tener menos dolor, yo todavía sigo jugando con dolor”.

Emiliano "Dibu" Martínez, la gran figura de la Selección Argentina en la final contra España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

A su vez, detalló cuánto lo condicionó esta situación durante el Mundial: “Diez. Hasta antes de Argelia me tiraba con un brazo, era un zombie. Apoyaba la mano en el piso y era ver las estrellas. Lo de la mandíbula al lado de lo del dedo es un uno de lo mal que la pasé”.

Por último, contó que “en la concentración lloraba porque tenía el dedo que parecía una morcilla. Si alguna pelota me hubiera pegado más en la punta, me explotaba el dedo completo. En cada pelota que venía, yo pedía que no se me zafara el dedo”.

Emiliano Dibu MartínezSelección ArgentinaMundial 2026
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia:fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

    En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia: fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

  2. En Segurola 4310, esquina Habana, está el edificio que Maradona hizo famoso en 1995:dio su dirección por televisión, aclaró que vivía en el séptimo piso e invitó a un futbolista a pelear

    En Segurola 4310, esquina Habana, está el edificio que Maradona hizo famoso en 1995: dio su dirección por televisión, aclaró que vivía en el séptimo piso e invitó a un futbolista a pelear

  3. Boca avanza con una inversión de $19.600 millones para ampliar La Bombonera:cómo será el estadio y qué capacidad tendrá

    Boca avanza con una inversión de $19.600 millones para ampliar La Bombonera: cómo será el estadio y qué capacidad tendrá

  4. Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi la pulseada por el BOAT:fue elegido el mejor Balón de Oro de la historia

    Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi la pulseada por el BOAT: fue elegido el mejor Balón de Oro de la historia

  5. Carlos Tevez confirmó a Lionel Messi y Juan Román Riquelme para su despedida en La Bombonera:la reacción de Rio Ferdinand

    Carlos Tevez confirmó a Lionel Messi y Juan Román Riquelme para su despedida en La Bombonera: la reacción de Rio Ferdinand
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Martín Menem reveló si Milei y Bullrich competirán dentro de La Libertad Avanza en las elecciones de 2027:“El único candidato es...”

Javier Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich. Internas en La Libertad Avanza. Elecciones presidenciales 2027

Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática

Tras el reciente cruce con Pedro Sánchez, Javier Milei volverá a España para la XXX Cumbre Iberoamericana

La visita del papa a la Argentina:Javier Milei recibirá a León XIV en el aeropuerto y evalúan transmitir el encuentro por cadena nacional

Economía

Aumentan la luz y el gas en noviembre:cuánto subirán las tarifas y quiénes conservarán los descuentos

Servicios de luz y gas.

Alerta entre los usuarios de Binance en Argentina:qué pasó con el hackeo y cómo proteger las criptomonedas

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en noviembre 2026 después del descuento de PAMI

Colectivos:el Gobierno aumentará los subsidios y definió qué pasará con el boleto en el AMBA

Internacionales

El papa León XIV votó por correo electrónico en las elecciones de medio término de EE.UU.

El papa León XIV votó por correo electrónico en las elecciones de medio término de EE.UU.

El ministro de Transportes de España reconoció reiteradas fallas en el sistema de seguridad de trenes durante el 2026:“Es algo habitual”

La huida de Flávio Bolsonaro:nuevos detalles de un plan que nació antes del balotaje y en el que intervinieron Argentina y EE.UU.

Ataque a Binance:qué pasó con los retiros y por qué la empresa asegura que los fondos están protegidos