La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina: “Pensé que ya se había retirado”

Emiliano "Dibu" Martínez y Lionel Messi. Foto: NA

Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó un curioso momento al confesar que pensaba que Lionel Messi ya se había retirado de la Selección argentina.

En su llegada al país, el arquero del Chelsea fue consultado por el retiro del capitán rosarino y sorprendió al revelar: “Pensé que ya se había retirado”. De todas maneras, destacó: “Tener la posibilidad de retirarse en la Argentina es un sueño para él y esperemos que sea un lindo día”.

Con respecto a la continuidad del director técnico Lionel Scaloni, Martínez aseguró no tener “ni idea” sobre la decisión que vaya a tomar, aunque aclaró: “Es un tema suyo y de su equipo de trabajo y lo vamos a apoyar en lo que decida”.

Otro de los temas que abordó el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 fue el del recambio, aunque marcó que “los que están no son chicos nuevos sino chicos que ya han estado”, y confesó: “Nos va a quedar la espina por mucho tiempo” tras la caída frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026.

Dibu Martinez con el trofeo Lev Yashin. Foto: X @ballondor

Finalmente, expresó que no se ve como candidato “ni loco” a ganar el Premio Yashin a mejor arquero del mundo, aunque sí lo ve a Messi con el Balón de Oro.

Los amistosos de Argentina en el país

La Selección argentina afrontará tres amistosos durante la fecha próxima fecha FIFA.

El primero de ellos será contra Bolivia el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el 3 de octubre se medirán con Burkina Faso en la Ciudad de Buenos Aires y solo tres días después será la despedida de Lionel Messi, en el encuentro frente a Benín en el estadio Monumental.

Precios de las entradas para la despedida de Messi de la Selección

Argentina vs. Benín - Estadio Monumental

Popular: $90.000

Menor a popular (3-10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000

Venta de entradas: a través de la página web www.deportick.com a partir del jueves 24 a las 18:00 horas.

Argentina vs. Burkina Faso - Estadio Monumental

Popular: $90.000

Menor a popular (3-10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000

Venta de entradas: será por la página web www.deportick.com a partir del jueves 24 a las 18.00.

Para acceder al estadio, las personas con discapacidad deberán realizar previamente la solicitud correspondiente en Deportick, dentro del período habilitado para la venta general. El ingreso estará sujeto a contar con la acreditación y el ticket retirado antes del día del partido.