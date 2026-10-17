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Video preocupante: Dibu Martínez fue retirado de la cancha en camilla tras sufrir un fuerte golpe en el partido del Chelsea

El arquero campeón del mundo con Argentina quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica inmediata.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Emiliano Dibu Martínez tirado en el césped en una camilla tras su choque ante Everton.
Preocupación por el Dibu Martínez. Foto: REUTERS
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La preocupación se instaló este sábado en torno a Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero argentino sufrió un fuerte golpe durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League, luego de chocar con un rival cuando salió a despejar una pelota en el segundo tiempo.

Tras la acción, el campeón del mundo quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica inmediata. Debido a la magnitud del impacto, los médicos decidieron inmovilizarlo antes de retirarlo en camilla del estadio, una imagen que generó alarma entre los hinchas y en la Selección Argentina.

A pesar de la preocupación, Martínez intentó llevar tranquilidad al público al levantar uno de sus brazos mientras era trasladado fuera del campo de juego.

Preocupación por el Dibu Martínez
El Dibu Martínez salió en camilla. ESPN Video: ESPN

Qué le pasó al Dibu Martínez

Hasta el momento, no se conoció un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión y se espera que en las próximas horas se realicen estudios para determinar su estado.

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Emiliano Dibu MartínezPremier LeagueChelsea
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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