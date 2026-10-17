Video preocupante: Dibu Martínez fue retirado de la cancha en camilla tras sufrir un fuerte golpe en el partido del Chelsea

Preocupación por el Dibu Martínez. Foto: REUTERS

La preocupación se instaló este sábado en torno a Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero argentino sufrió un fuerte golpe durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League, luego de chocar con un rival cuando salió a despejar una pelota en el segundo tiempo.

Tras la acción, el campeón del mundo quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica inmediata. Debido a la magnitud del impacto, los médicos decidieron inmovilizarlo antes de retirarlo en camilla del estadio, una imagen que generó alarma entre los hinchas y en la Selección Argentina.

A pesar de la preocupación, Martínez intentó llevar tranquilidad al público al levantar uno de sus brazos mientras era trasladado fuera del campo de juego.

El Dibu Martínez salió en camilla. ESPN Video: ESPN

Qué le pasó al Dibu Martínez

Hasta el momento, no se conoció un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión y se espera que en las próximas horas se realicen estudios para determinar su estado.

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