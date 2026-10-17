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Qué dijo Xabi Alonso sobre la salud del Dibu Martínez tras chocar la cabeza contra un defensor y salir de la cancha en camilla

Fueron minutos de suma tensión para el arquero de la Selección Argentina y sus allegados, pero el “Dibu” atinó a levantar su pulgar cuando lo retiraban para llevar tranquilidad a todos.

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Por Redacción 26 Deportes
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Dibu Martínez
El "Dibu" Martínez recibe asistencia tras el duro golpe en su cabeza. Foto: REUTERS
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Un momento de suma tensión se vivió en la Premier League e involucró a uno de los referentes de la Selección Argentina: la jugada ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el Everton ejecutó un tiro libre al área. Emiliano “Dibu” Martínez salió para despejar la pelota con los puños, pero terminó chocando con la cabeza del defensor Jarrad Branthwaite.

Dibu Martínez
El instante del golpe del "Dibu" Martínez. Foto: REUTERS

El “Dibu” quedó tendido en el césped durante varios minutos y recibió asistencia médica. Los profesionales lo inmovilizaron, le colocaron oxígeno y finalmente lo retiraron en camilla. Antes de abandonar el campo, levantó el pulgar para transmitir tranquilidad a sus compañeros y a los hinchas.

Dibu Martínez
Debieron colocarle oxígeno al "Dibu" Martínez. Foto: REUTERS

Qué dijo Xabi Alonso sobre el estado de salud del Dibu Martínez

Tras el encuentro, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, confirmó que el arquero argentino había salido consciente del estadio y que se encontraba en un hospital para realizarse estudios por precaución.

“Hasta donde sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas por precaución, así que ya veremos. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, explicó el técnico.

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Video preocupante:Dibu Martínez fue retirado de la cancha en camilla tras sufrir un fuerte golpe en el partido del Chelsea

Emiliano Dibu Martínez tirado en el césped en una camilla tras su choque ante Everton.

El “Dibu” Martínez sorprendió con un corte de pelo dedicado a Lionel Messi antes de su despedida de la Selección Argentina

El “Dibu” Martínez sorprendió con un corte de pelo dedicado a Lionel Messi.
Dibu Martínez
El "Dibu" fue retirado en camilla. Foto: Action Images via Reuters

Hasta el momento de las declaraciones, el club londinense no había difundido un parte médico oficial con un diagnóstico definitivo sobre la lesión del arquero de la Selección Argentina.

Preocupación por el Dibu Martínez
El Dibu Martínez salió en camilla. ESPN Video: ESPN

Chelsea le ganó 2-0 al Everton pese a la lesión del arquero

El golpe obligó a Xabi Alonso a reemplazar a Martínez por el belga Mike Penders, quien hizo su debut en la Premier League y ocupó el arco durante el tramo final del encuentro.

Pese al susto por la lesión del arquero argentino, el Chelsea se quedó con la victoria por 2-0 frente al Everton. Pedro Neto marcó los dos goles del equipo londinense, que logró mantener su arco en cero.

La principal incógnita quedó centrada en la evolución del “Dibu” Martínez y en los resultados de los estudios médicos, que permitirán determinar el alcance del golpe y los próximos pasos para su recuperación.

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