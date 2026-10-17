Qué dijo Xabi Alonso sobre la salud del Dibu Martínez tras chocar la cabeza contra un defensor y salir de la cancha en camilla

El "Dibu" Martínez recibe asistencia tras el duro golpe en su cabeza. Foto: REUTERS

Un momento de suma tensión se vivió en la Premier League e involucró a uno de los referentes de la Selección Argentina: la jugada ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el Everton ejecutó un tiro libre al área. Emiliano “Dibu” Martínez salió para despejar la pelota con los puños, pero terminó chocando con la cabeza del defensor Jarrad Branthwaite.

El instante del golpe del "Dibu" Martínez. Foto: REUTERS

El “Dibu” quedó tendido en el césped durante varios minutos y recibió asistencia médica. Los profesionales lo inmovilizaron, le colocaron oxígeno y finalmente lo retiraron en camilla. Antes de abandonar el campo, levantó el pulgar para transmitir tranquilidad a sus compañeros y a los hinchas.

Debieron colocarle oxígeno al "Dibu" Martínez. Foto: REUTERS

Qué dijo Xabi Alonso sobre el estado de salud del Dibu Martínez

Tras el encuentro, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, confirmó que el arquero argentino había salido consciente del estadio y que se encontraba en un hospital para realizarse estudios por precaución.

“Hasta donde sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas por precaución, así que ya veremos. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, explicó el técnico.

El "Dibu" fue retirado en camilla. Foto: Action Images via Reuters

Hasta el momento de las declaraciones, el club londinense no había difundido un parte médico oficial con un diagnóstico definitivo sobre la lesión del arquero de la Selección Argentina.

El Dibu Martínez salió en camilla. ESPN Video: ESPN

Chelsea le ganó 2-0 al Everton pese a la lesión del arquero

El golpe obligó a Xabi Alonso a reemplazar a Martínez por el belga Mike Penders, quien hizo su debut en la Premier League y ocupó el arco durante el tramo final del encuentro.

Pese al susto por la lesión del arquero argentino, el Chelsea se quedó con la victoria por 2-0 frente al Everton. Pedro Neto marcó los dos goles del equipo londinense, que logró mantener su arco en cero.

La principal incógnita quedó centrada en la evolución del “Dibu” Martínez y en los resultados de los estudios médicos, que permitirán determinar el alcance del golpe y los próximos pasos para su recuperación.