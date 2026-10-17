En 2016, Brentford cerró sus inferiores y tomó una decisión impensada: 5 años después ascendió a la Premier League y hoy sueña con jugar la Champions

Tras la arriesgada decisión, Brentford volvió a la Premier League. Foto: REUTERS

En el fútbol inglés, las academias juveniles suelen considerarse indispensables para el crecimiento de los clubes. Sin embargo, en 2016 Brentford decidió avanzar en la dirección contraria: cerró sus inferiores y las reemplazó por un equipo B integrado principalmente por jóvenes que no habían encontrado lugar en otras instituciones.

La medida recibió críticas y fue interpretada por algunos especialistas como un retroceso. El club, no obstante, defendió el cambio como una manera de utilizar mejor sus recursos, controlar el desarrollo de los jugadores y construir un camino más directo hacia el primer equipo.

Cinco años después de aquella controvertida decisión, Brentford consiguió el ascenso a la Premier League. Si bien el éxito no puede atribuirse solo al equipo B, el proyecto se convirtió en una pieza fundamental del modelo deportivo que lo llevó a la máxima categoría.

Jugadores del equipo B del Brentford. Foto: X @BrentfordFCPDP

Por qué Brentford cerró su academia en 2016: el caso que revolucionó al club

La academia de Brentford tenía un problema difícil de resolver: estaba ubicada en una de las regiones con mayor competencia de Inglaterra para captar y conservar futbolistas juveniles.

En Londres y sus alrededores, el club debía competir con enormes instituciones con presupuestos y estructuras superiores como Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester City.

El caso de Ian Carlo Poveda y Joshua Bohui terminó de convencer a sus dirigentes. Ambos eran considerados dos de los proyectos más prometedores de las inferiores bees, pero se marcharon a Manchester City y Manchester United antes de firmar contratos profesionales. Como compensación, Brentford recibió alrededor de 30.000 libras por cada uno como.

El club invertía cerca de dos millones de libras anuales en su academia, pero las reglas del sistema inglés permitían que equipos más poderosos contrataran a sus mejores juveniles mediante compensaciones reducidas. Ante esa realidad, los responsables deportivos concluyeron que el modelo no resultaba sostenible.

Joshua Bohui en las juveniles del Brentford. Foto: Brentford

La creación de un equipo B diferente al resto

Después de cerrar su academia, Brentford creó un equipo B con futbolistas de aproximadamente 17 a 21 años. La estrategia consistía en captar jóvenes liberados por academias importantes, jugadores que se habían desarrollado más tarde que otros o promesas extranjeras que necesitaban una oportunidad.

A diferencia de los equipos juveniles tradicionales, Brentford B no comenzó compitiendo en una liga regular, sino que el club organizaba su propio calendario con amistosos frente a equipos de diferentes características y niveles, como Manchester City, Chelsea, Midtjylland, Villarreal, Valencia y Liverpool.

El objetivo era que cada partido presentara una dificultad real. De esta manera, los jóvenes podían enfrentarse con rivales internacionales sin quedar condicionados por un calendario fijo.

Cuánto dinero ahorró Brentford con la decisión

El cierre de la estructura tradicional le habría permitido ahorrar alrededor de 1,5 millones de libras anuales. El equipo B costaba poco más de la mitad que la academia anterior, por lo que el dinero restante podía utilizarse en el primer plantel, la captación y otras áreas deportivas.

El cambio no significaba que Brentford hubiese abandonado el desarrollo juvenil. En lugar de formar niños durante diez años con el riesgo de perderlos antes de que llegaran al primer equipo, buscaba futbolistas de entre 17 y 21 años que pudieran incorporarse rápidamente al plantel profesional o generar ingresos mediante una futura transferencia.

Los primeros resultados del equipo B de Brentford

El nuevo camino comenzó a producir resultados poco tiempo después. En marzo de 2019, cuando el proyecto todavía no llevaba tres años de funcionamiento, 12 jugadores del equipo B ya habían debutado en el plantel de Primera.

Uno de los casos más destacados fue el de Chris Mepham, defensor que había pasado por inferiores de Chelsea. Brentford lo incorporó, lo desarrolló y le permitió debutar profesionalmente en enero de 2017. Posteriormente fue vendido a AFC Bournemouth, por entonces integrante de la Premier League.

También avanzaron hacia el primer equipo futbolistas como Mads Bech Sørensen, Patrik Gunnarsson, Nikolaj Kirk, Reece Cole y Zain Westbrooke.

Patrik Gunnarsson en Brentford. Foto: Instagram @patrikgunnars

De esta manera, el proyecto demostró que un club con recursos limitados podía encontrar valor en futbolistas descartados o ignorados por otras instituciones.

Objetivo cumplido: Brentford llegó a la Premier League cinco años después

La transformación deportiva del club culminó, inicialmente, con el ascenso a la Premier League en 2021: Brentford pasó de ser un equipo con ingresos reducidos en la segunda categoría a competir de manera estable en la élite del fútbol inglés.

El equipo B formó parte de un modelo más amplio que también incluyó el uso de estadísticas, una captación internacional eficiente y la búsqueda de futbolistas con margen de revalorización.

Por qué Brentford reabrió su academia

Después de alcanzar la Premier League, el escenario cambió. Brentford contaba con mayores ingresos y estaba sujeto a nuevas exigencias relacionadas con la formación de jugadores.

Por ese motivo, el club reabrió su academia para la temporada 2022/23. La recuperación de las divisiones juveniles no implicó el final del equipo B, ya que ambas estructuras comenzaron a funcionar simultáneamente.

De esa manera, Brentford volvió a formar futbolistas desde edades tempranas, pero conservó el modelo que había desarrollado para acompañar a los jóvenes más próximos al profesionalismo.

En 2026, la cantera consiguió la categoría uno, el máximo nivel previsto dentro del sistema de academias inglesas. El club había reabierto su estructura cuatro años antes en la categoría cuatro y completó un crecimiento acelerado sin renunciar al equipo B.