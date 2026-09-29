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Es oficial: la Premier League declaró culpable al Manchester City por sus irregularidades financieras

Una comisión independiente determinó que el club incumplió las normas financieras durante nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18. El castigo todavía no fue definido y los Citizens anunciaron que apelarán la resolución.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Manchester City espera una sanción por presuntas irregularidades financieras
Manchester City espera una sanción por presuntas irregularidades financieras Foto: REUTERS
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La Premier League confirmó que el Manchester City es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023.

El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

“Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación”, informó la Premier en un comunicado.

Comunicado de la Premier League por irregulairdades financieras del Mancheter City.
Comunicado de la Premier League por irregulairdades financieras del Mancheter City. Foto: Premier League

Según lo dispuesto por esa comisión, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costos, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.

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La Premier indica que estos contratos adulterados con algunas compañías de Emiratos Árabes Unidos formaban parte de un “plan encubierto” por el cual estas compañías solo pagaban una parte de los acuerdos, mientras que el resto era cubierto por el mismo fondo de inversión que posee el club.

De este modo, el City era capaz de registrar en sus cuentas unos gastos operativos muy inferiores a los reales, además de otras irregularidades financieras.

Manchester City
Una quita retroactiva de puntos podría costarle siete trofeos Foto: REUTERS

“El propósito de estos esquemas era inflar de forma artificial los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo en cuestión, para que pareciera que cumplían con las reglas financieras. La consecuencia de esto, tal y como ha determinado la comisión independiente, es que las cuentas del club no eran ciertas y ocultaron la realidad de los auditores y los entes futbolísticos”, señaló la Premier.

“La comisión concluyó que el club claramente intentó saltarse las reglas de la Premier League”, añadió.

Asimismo, indica que si el City hubiera presentado las cuentas reales, habría roto tanto el control económico de la Premier como el de la UEFA de “forma significativa”.

Mascotas del Manchester City. Foto: REUTERS.
Mascotas del Manchester City. Foto: REUTERS.

Además, la Premier insistió en la escasa cooperación del City y subraya que el club hizo esfuerzos para frenar y frustrar la investigación.

Ahora, la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, que puede ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre, algo que el club de Manchester anunció que hará en lo inmediato.

Manchester CityPremier LeagueSanción
Matias Greisert
Matias Greisert

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