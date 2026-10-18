Se fundó en 1864, sobrevivió con voluntarios y renació tras la compra de Ryan Reynolds: el club que hoy sueña con jugar la Premier League

Rob McElhenney y Ryan Reynolds, los dos propietarios del Wrexham AFC. Foto: X @Wrexham_AFC

En 2020, el Wrexham AFC atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. El club galés competía en la quinta división del fútbol inglés, enfrentaba problemas económicos y dependía del esfuerzo de sus propios aficionados, quienes trabajaban como voluntarios para mantener en funcionamiento una institución fundada en 1864. Sin embargo, cinco años después, los denominados “Dragones Rojos” consiguieron tres ascensos consecutivos y alcanzaron la Championship, la segunda categoría de Inglaterra.

La transformación estuvo impulsada por dos figuras de Hollywood: el actor canadiense Ryan Reynolds, protagonista de Deadpool, y el estadounidense Rob McElhenney, creador de It’s Always Sunny in Philadelphia. Ambos adquirieron el club durante la pandemia de COVID-19 y comenzaron un proyecto deportivo cuyo principal objetivo es alcanzar por primera vez la Premier League.

La historia del Wrexham: un club fundado en 1864 que sobrevivió gracias a sus hinchas

El Wrexham AFC es considerado el club de fútbol más antiguo de Gales y uno de los más antiguos del mundo. Aunque pertenece a territorio galés, históricamente participa en las competiciones inglesas y disputa sus partidos como local en el Racecourse Ground, reconocido como el estadio internacional de fútbol más antiguo que continúa en funcionamiento.

Racecourse Ground, el estadio del Wrexham AFC. Foto: X @Wrexham_AFC

A pesar de su tradición, la institución sufrió graves dificultades financieras y deportivas. En 2008 descendió a la National League, quinta categoría inglesa, donde permaneció durante 15 temporadas consecutivas.

En 2011, el Wrexham Supporters Trust (WST), una organización integrada por aficionados, asumió el control del club para garantizar su continuidad. Desde entonces, numerosos seguidores colaboraron voluntariamente en tareas administrativas, operativas y de organización, además de participar en campañas de recaudación de fondos.

El compromiso de los hinchas resultó especialmente importante durante 2020, cuando la pandemia provocó la suspensión de competiciones y una fuerte caída de ingresos. Según informó el propio WST, las restricciones ocasionaron pérdidas de aproximadamente 250.000 libras vinculadas a los partidos.

Ryan Reynolds y Rob McElhenney: la compra del Wrexham durante la pandemia de 2020

Mientras el Wrexham intentaba superar aquella crisis, Reynolds y McElhenney comenzaron las negociaciones para adquirir la institución mediante la sociedad RR McReynolds Company LLC.

Rob McElhenney y Ryan Reynolds, los dos propietarios del Wrexham AFC. Foto: X @Wrexham_AFC

La propuesta sorprendió al mundo del fútbol: dos actores de Hollywood pretendían invertir en un equipo de quinta división, alejado de los grandes escenarios deportivos y con recursos económicos limitados.

El 16 de noviembre de 2020, los integrantes del Wrexham Supporters Trust aprobaron mayoritariamente la venta. Según BBC Sport, el 98,6% de los votos emitidos respaldó la adquisición.

La operación se completó oficialmente el 9 de febrero de 2021, cuando los nuevos propietarios asumieron el control institucional. La inversión inicial asociada a la adquisición fue de aproximadamente dos millones de libras, destinados al desarrollo y fortalecimiento del club.

De quinta a segunda división: los tres ascensos consecutivos que hicieron historia

La transformación deportiva comenzó a consolidarse en julio de 2021 con la contratación del entrenador inglés Phil Parkinson, quien se convirtió en una figura fundamental del proyecto.

Phil Parkison, técnico del Wrexham AFC. Foto: X @Wrexham_AFC

El primer ascenso llegó el 22 de abril de 2023, cuando el Wrexham derrotó 3-1 al Boreham Wood y conquistó el campeonato de la National League. Después de 15 temporadas, regresaba a la Football League, concretamente a la League Two, cuarta división inglesa.

La temporada 2023-2024 trajo una nueva alegría: el equipo consiguió otro ascenso y alcanzó la League One, tercera categoría del fútbol inglés. Sin embargo, la hazaña más importante ocurrió el 26 de abril de 2025. Tras vencer 3-0 al Charlton Athletic, con dos goles de Sam Smith y uno de Ollie Rathbone, el Wrexham aseguró su llegada a la Championship.

Según confirmó oficialmente la English Football League, los “Dragones Rojos” se convirtieron en el primer equipo de la historia en conseguir tres ascensos consecutivos desde la quinta hasta la segunda división del sistema inglés.

Wrexham y su sueño de llegar a la Premier League por primera vez

El crecimiento del Wrexham también trascendió el campo de juego. En 2022 se estrenó Welcome to Wrexham, una serie documental que mostró la transformación del club, el compromiso de sus aficionados y la participación de Reynolds y McElhenney.

Racecourse Ground, el estadio del Wrexham AFC. Foto: X @Wrexham_AFC

La producción impulsó su popularidad internacional, atrajo nuevos patrocinadores y permitió que millones de espectadores conocieran la historia de una institución que había sobrevivido gracias al esfuerzo de su comunidad.

Con su ascenso a la Championship en 2025, el Wrexham regresó a la segunda categoría inglesa después de 43 años y quedó a un paso de cumplir su mayor aspiración: disputar por primera vez la Premier League, creada en 1992.

Lo que comenzó como la historia de un club sostenido por voluntarios terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más extraordinarios del fútbol contemporáneo. Y si bien Hollywood fue determinante para impulsar su transformación, los verdaderos protagonistas iniciales fueron aquellos aficionados que nunca dejaron de creer en Wrexham.