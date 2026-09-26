Escándalo en Inglaterra: los siete títulos que Manchester City podría perder y quiénes serían los nuevos campeones

Los siete títulos del Manchester City que están bajo la lupa Foto: REUTERS

Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El club inglés habría sido declarado culpable en 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas irregularidades financieras y podría recibir una sanción sin precedentes.

Aunque el castigo todavía no fue informado oficialmente, una de las posibilidades que comenzó a circular es la aplicación de una quita retroactiva de puntos. Esa medida podría provocar que el equipo pierda siete trofeos conquistados durante el período investigado.

La resolución también podría modificar algunos de los episodios más recordados de la Premier League, entre ellos el histórico campeonato obtenido con el gol de Sergio “Kun” Agüero ante Queens Park Rangers.

Los siete títulos del Manchester City que están bajo la lupa

La investigación comprende principalmente las operaciones efectuadas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. En ese período, Manchester City ganó tres Premier League, una FA Cup y tres Copas de la Liga.

Los siete títulos que podrían quedar involucrados son:

Premier League 2011/12

Premier League 2013/14

Premier League 2017/18

FA Cup 2010/11

Copa de la Liga 2013/14

Copa de la Liga 2015/16

Copa de la Liga 2017/18

Por el momento, ninguna autoridad confirmó que estos campeonatos serán retirados. La posibilidad dependerá de la sanción definitiva y de las apelaciones que pueda presentar la institución.

El histórico gol del Kun Agüero podría quedar afectado

La Premier League 2011/12 fue uno de los campeonatos más emocionantes del fútbol inglés. Manchester City consiguió el título en los últimos segundos gracias al recordado gol del Kun Agüero contra Queens Park Rangers.

Manchester City espera una sanción por presuntas irregularidades financieras Foto: REUTERS

El equipo terminó igualado en puntos con Manchester United, pero se consagró por diferencia de gol. Si existiera una sanción retroactiva, los “Diablos Rojos” podrían ser reconocidos como campeones de aquella temporada.

Manchester United también podría beneficiarse con la Premier League 2017/18. Por su parte, Liverpool recibiría el título correspondiente a la temporada 2013/14, en la que finalizó solamente dos puntos por detrás del conjunto ciudadano.

Qué ocurriría con las copas nacionales

Las consecuencias también podrían alcanzar a la FA Cup 2010/11, ganada por Manchester City después de superar a Stoke City en la final.

Además, están bajo la lupa tres Copas de la Liga. Los posibles beneficiados serían Sunderland por la edición 2013/14, Liverpool por la 2015/16 y Arsenal por la 2017/18, ya que fueron los equipos derrotados en aquellas finales.

Sin embargo, la pérdida de los trofeos no implicaría necesariamente que los subcampeones sean proclamados de forma automática. Las autoridades deberían establecer cómo quedaría registrado cada torneo.

Por qué investigaron al Manchester City

El caso comenzó a partir de una serie de documentos financieros filtrados en 2018. Las acusaciones señalan posibles inconsistencias en la presentación de ingresos comerciales, acuerdos de patrocinio y pagos realizados a entrenadores y jugadores.

Una quita retroactiva de puntos podría costarle siete trofeos Foto: REUTERS

La Premier League presentó formalmente los cargos en febrero de 2023, después de una investigación que se extendió durante cuatro años. También se cuestionó una presunta falta de cooperación del club durante el proceso.

Desde el comienzo del conflicto, Manchester City negó haber cometido irregularidades y aseguró contar con pruebas suficientes para respaldar su conducta. La institución podría apelar cualquier sanción que considere desproporcionada.

Las sanciones que podría recibir el club inglés

El reglamento contempla diferentes castigos, como una advertencia, una multa económica, la deducción de puntos o una sanción deportiva retroactiva. En el escenario más extremo, Manchester City podría ser expulsado de la Premier League.

Todavía no existe una fecha oficial para conocer el castigo definitivo. El proceso de apelación también podría retrasar el desenlace durante varios meses.

Mientras tanto, los siete títulos permanecen en medio de una enorme incógnita. Si finalmente fueran retirados, la decisión modificaría el palmarés del Manchester City y reescribiría una parte fundamental de la historia reciente del fútbol inglés.