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Bombazo en la Premier League: Mauricio Pochettino deja la selección de Estados Unidos y es el nuevo entrenador del Manchester United

El entrenador argentino asumirá el 18 de noviembre tras sus últimos dos partidos con Estados Unidos. Llega a un Manchester United en zona de descenso y debutará frente al Liverpool.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino Foto: REUTERS
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Mauricio Pochettino fue confirmado este viernes 13 de noviembre como nuevo entrenador del Manchester United, en una decisión que marca su regreso a la Premier League después de dirigir a la selección de Estados Unidos. El técnico argentino, de 54 años, asumirá oficialmente el próximo 18 de noviembre y tendrá como primer desafío un clásico frente al Liverpool.

La noticia fue anunciada por el club inglés y la Federación de Fútbol estadounidense, que acordaron liberar al entrenador y a sus colaboradores después de la actual fecha FIFA. Pochettino reemplazará a Michael Carrick, despedido tras una serie de malos resultados que dejaron al Manchester United en zona de descenso, con apenas ocho puntos en diez partidos.

Mauricio Pochettino es el nuevo DT del Manchester United: cuándo asume y cuánto dura su contrato

El Manchester United oficializó la contratación mediante un comunicado en el que destacó la experiencia internacional del argentino, su propuesta ofensiva y su capacidad para desarrollar futbolistas jóvenes. Pochettino firmó un contrato por dos temporadas y media, hasta junio de 2029, con la misión de recuperar la competitividad de uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino Foto: REUTERS

Según informó The Guardian, la institución de Old Trafford acordó pagar una compensación cercana a 7 millones de libras para conseguir su salida de la Federación estadounidense. El entrenador había renovado su vínculo con el seleccionado norteamericano hasta el Mundial de 2030, pero la oportunidad de regresar a la Premier League modificó sus planes. Su incorporación comenzará el miércoles 18 de noviembre, cuando iniciará la preparación para el calendario inmediato.

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Mauricio Pochettino fue anunciado como el nuevo entrenador de Estados Unidos

Mauricio Pochettino en Chelsea. Foto: REUTERS.

Los últimos partidos de Pochettino con Estados Unidos antes de viajar a Inglaterra

Antes de instalarse en Manchester, el técnico deberá completar sus compromisos con la selección estadounidense. La federación confirmó que dirigirá los encuentros frente a Haití del 14 y 17 de noviembre, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Después quedará liberado para comenzar su nueva etapa.

Pochettino había asumido el cargo en septiembre de 2024, con el objetivo de preparar al seleccionado para el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Durante su ciclo acumuló 21 victorias, 12 derrotas y dos empates en 35 partidos, además de alcanzar la final de la Copa Oro 2025. En la última Copa del Mundo, Estados Unidos terminó primero en su grupo y avanzó hasta los octavos de final.

Manchester United vs. Manchester City; Enzo Fernández Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

La federación destacó especialmente su trabajo en la incorporación de jóvenes futbolistas y el fortalecimiento del proyecto deportivo. Tras su salida, Steve Cherundolo dirigirá la concentración de diciembre, mientras las autoridades comenzarán la búsqueda de un reemplazante definitivo.

La crisis del Manchester United y el desafío que tendrá el entrenador argentino

La llegada de Pochettino se produce en un contexto complicado para los Diablos Rojos. El equipo atraviesa uno de sus peores comienzos de temporada en cuatro décadas y ocupa el 18.º puesto de la Premier League, después de conseguir apenas una victoria en sus primeros diez encuentros.

Michael Carrick había asumido la conducción del plantel, pero los resultados no acompañaron y la dirigencia decidió buscar un entrenador con mayor experiencia. El argentino fue elegido por su conocimiento del fútbol inglés y sus antecedentes en la construcción de equipos competitivos. Además de mejorar el rendimiento colectivo, deberá recuperar la confianza de un plantel cuestionado por sus actuaciones.

Cuándo debuta Pochettino en Manchester United y cómo fue su carrera

El primer partido del entrenador está previsto para el domingo 22 de noviembre, cuando Manchester United visite al Liverpool en Anfield, uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés. Tendrá apenas unos días de preparación antes de afrontar un encuentro que podría marcar el comienzo de su nueva etapa.

Pochettino conoce ampliamente la Premier League. Después de iniciar su carrera como entrenador en Espanyol de Barcelona en 2009, pasó por Southampton y Tottenham Hotspur, donde alcanzó la final de la Champions League de 2019, que perdió frente al Liverpool. Posteriormente dirigió al Paris Saint-Germain, donde conquistó títulos nacionales, y tuvo una experiencia en Chelsea antes de asumir en Estados Unidos.

Ahora, el argentino regresa a Inglaterra con uno de los desafíos más exigentes de su trayectoria: reconstruir al Manchester United y devolverlo a los primeros puestos de la Premier League.

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