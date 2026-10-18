Erling Haaland es fanático del mate: con una selfie, le agradeció a tres futbolistas argentinos por presentarle “esta encantadora bebida”

Erling Haaland se declaró fanático del mate. Foto: Instagram / erling.

El mate sigue conquistando nuevos fanáticos alrededor del mundo y esta vez sumó a una de las figuras más importantes del fútbol internacional. Erling Haaland, delantero del Manchester City y estrella de la selección de Noruega, sorprendió en las redes sociales al compartir una fotografía tomando la tradicional infusión argentina.

Lejos de tratarse de una publicación más, el goleador aprovechó la oportunidad para agradecerles a tres futbolistas argentinos que, según contó, fueron los responsables de acercarlo a esta costumbre: Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli.

La imagen, publicada en su cuenta oficial de Instagram, despertó la curiosidad de sus seguidores y generó divertidas respuestas de los protagonistas. Incluso, la repercusión fue más allá del fútbol y llegó hasta la Embajada de Noruega en Argentina, que también se sumó a la conversación.

La foto de Erling Haaland tomando mate y el agradecimiento a los argentinos

A través de su perfil de Instagram, Haaland compartió una imagen en la que aparece disfrutando de un mate, una bebida profundamente arraigada en la cultura argentina y que se volvió cada vez más habitual entre los futbolistas que juegan en Europa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solamente la fotografía, sino el mensaje que escribió para acompañarla. “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida”, expresó el delantero noruego, dejando en claro quiénes habían influido en su acercamiento a esta tradición.

El agradecimiento tuvo una conexión especial con Julián Álvarez, con quien compartió plantel en Manchester City antes de que el delantero argentino continuara su carrera en Atlético de Madrid.

Erling Haaland y Julián Álvarez fueron compañeros en el Manchester City. Foto: Reuters.

Las divertidas respuestas de Julián Álvarez y Enzo Fernández al posteo de Haaland

La fotografía rápidamente llamó la atención de los seguidores del delantero noruego, pero también provocó reacciones de los propios futbolistas mencionados.

Julián Álvarez fue uno de los primeros en sumarse al intercambio y respondió con un afectuoso “Erlingoooo”, demostrando la buena relación que mantienen desde su etapa como compañeros en el conjunto inglés.

Por su parte, Enzo Fernández eligió una expresión que se volvió popular entre los integrantes de la Selección Argentina: “Protocolooooo”, escribió en los comentarios.

Julián Álvarez y Enzo Fernández reaccionaron al posteo de Haaland. Foto: Instagram / erling.

La Embajada de Noruega en Argentina también celebró el mate de Haaland

La repercusión de la imagen no quedó limitada a Instagram. La publicación también llegó a la diplomacia, donde la Embajada de Noruega en Argentina aprovechó el momento para celebrar la incorporación del goleador a una de las tradiciones más reconocidas del país.

Desde su cuenta oficial en X, anteriormente Twitter, la representación diplomática compartió un mensaje que rápidamente se sumó al entusiasmo de los fanáticos: “¡Bienvenido al mate, @ErlingHaaland! Es un viaje de ida”, expresó la Embajada.

¡Bienvenido al mate, @Erling ! Es un viaje de ida 🇳🇴🧉🇦🇷🤩👏 — Noruega en Argentina (@NoruegaenARG) October 18, 2026

Así, Haaland encontró una nueva manera de acercarse a la cultura argentina, demostrando que el mate también puede cruzar fronteras y convertirse en protagonista fuera del campo de juego.