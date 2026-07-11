Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026: del duelo Haaland-Bellingham a la actuación del VAR

Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X

El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se vive en el Miami Stadium, sino también en las redes sociales que antes, durante y después del encuentro siempre se llenan de memes cargados de humor e ingenio.

Esta oportunidad no fue la excepción y el mundo fútbol se encargó de darle un tono burlón a un duelo cargado de tensión y grandes jugadores. En esa línea, los apuntados fueron Erling Haaland y Jude Bellingham, grandes amigos y excompañeros en el Borussia Dortmund.

Además, Internet se hizo eco del gol anulado a Noruega por una falta previa de Haaland, que empujó con todas sus fuerzas a un defensor inglés. A continuación, los mejores memes del partido.

Los mejores memes de Noruega-Inglaterra

Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X

Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X

Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X

Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra. Foto: Captura X