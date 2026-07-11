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Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026: del duelo Haaland-Bellingham a la actuación del VAR

El partido de este sábado 11 de julio también se vive en las redes sociales. Mirá las mejores imágenes cargadas de humor e ingenio.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mejores memes de Noruega-Inglaterra.
Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X
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El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se vive en el Miami Stadium, sino también en las redes sociales que antes, durante y después del encuentro siempre se llenan de memes cargados de humor e ingenio.

Esta oportunidad no fue la excepción y el mundo fútbol se encargó de darle un tono burlón a un duelo cargado de tensión y grandes jugadores. En esa línea, los apuntados fueron Erling Haaland y Jude Bellingham, grandes amigos y excompañeros en el Borussia Dortmund.

Además, Internet se hizo eco del gol anulado a Noruega por una falta previa de Haaland, que empujó con todas sus fuerzas a un defensor inglés. A continuación, los mejores memes del partido.

Los mejores memes de Noruega-Inglaterra

Memes de Noruega-Inglaterra
Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Noruega-Inglaterra
Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Noruega-Inglaterra
Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Noruega-Inglaterra
Mejores memes de Noruega-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes Noruega vs Inglaterra.
Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra. Foto: Captura X
Memes Noruega vs Inglaterra.
Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra. Foto: Captura X
Memes Noruega vs Inglaterra.
Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra. Foto: Captura X
Memes Noruega vs Inglaterra.
Los mejores memes de Noruega vs Inglaterra. Foto: Captura X
Selección NoruegaMundial 2026MemesSelección InglaterraErling Haaland
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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