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El llamativo negocio de Erling Haaland fuera de las canchas: vende colitas para el pelo y cuestan una fortuna

El delantero noruego es socio de la firma Kknekki y participó en el desarrollo de una colección limitada que se convirtió en un éxito de ventas en Europa. La edición especial incluye ocho modelos y está orientada a los seguidores del jugador.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Erling Haaland participó en el diseño de una colección exclusiva de gomitas para el pelo que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas.
Erling Haaland participó en el diseño de una colección exclusiva de gomitas para el pelo que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. Foto: Kknekki.
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Erling Haaland, una de las figuras del Mundial 2026, volvió a ser noticia aunque, esta vez, fuera del fútbol. El delantero noruego es socio de la firma Kknekki, una reconocida marca de accesorios para el cabello que lanzó una colección especial inspirada en el jugador y cuyos productos rápidamente despertaron el interés de fanáticos y coleccionistas.

La línea limitada no solo se diferencia por su diseño exclusivo, sino también por su precio. Mientras las tradicionales colitas de pelo de la marca mantienen un costo accesible, la edición vinculada a Haaland cuesta varias veces más y se convirtió en un fenómeno comercial en Europa.

Erling Haaland en la previa de Noruega vs Inglaterra
La edición especial incluye ocho colitas con colores elegidos por el delantero noruego e inspirados en distintas etapas de su carrera. Foto: REUTERS

¿Cuánto salen las colitas de pelo de la marca de Erling Haaland?

Kknekki comercializa dos versiones bien diferenciadas de sus populares gomitas para el cabello. Por un lado, la versión estándar se vende de forma individual por un precio de entre 3 y 3,50 euros, una estrategia pensada para el consumo cotidiano y la reposición frecuente en tiendas físicas y plataformas online.

En cambio, la edición especial Erling Haaland se ofrece en un paquete de ocho unidades por 28 euros, un valor considerablemente superior que responde al carácter exclusivo de la colección y al atractivo comercial de la imagen del futbolista.

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La diferencia de precio generó debate entre consumidores y especialistas en marketing, ya que mientras algunos consideran que el costo está justificado por tratarse de un artículo de colección, otros creen que la versión tradicional cumple la misma función por mucho menos dinero.

La colección fue lanzada por Kknekki, marca de la que Haaland es socio desde que se convirtió en accionista de Bon Dep en 2024. Foto: Kknekki.

¿Por qué las gomitas de Haaland son más caras que las tradicionales?

La estrategia de la empresa apunta a dos públicos diferentes. Las colitas convencionales buscan mantener una alta rotación gracias a su precio competitivo, mientras que la colección del delantero del Manchester City está orientada a los seguidores del jugador y a quienes buscan productos exclusivos.

En el sector del retail consideran que este tipo de colaboraciones con figuras internacionales permite aumentar el valor percibido del producto y mejorar los márgenes de venta, transformando un accesorio cotidiano en un objeto de colección.

El paquete de edición limitada se agotó en apenas dos semanas, impulsado por la popularidad del goleador y la repercusión en redes sociales. Foto: Kknekki.

¿Cómo nació la alianza entre Erling Haaland y Kknekki?

La historia entre Haaland y la empresa comenzó mucho antes de que existiera una colección exclusiva. La marca, que nació en Corea del Sur en 1987 y posteriormente fue desarrollada por la firma noruega Bon Dep, elabora cada gomita mediante un proceso artesanal que combina más de 60 hilos entrelazados para ofrecer mayor resistencia y durabilidad.

Según la compañía, “La firma se basa en la convicción de que un artículo de uso diario puede ser excepcional”, una filosofía que le permitió diferenciarse dentro de un mercado muy competitivo. La relación con el futbolista surgió de manera natural, ya que utilizaba estos accesorios desde hacía años.

“Erling llevaba años utilizando la marca antes de que se planteara cualquier colaboración. Como le encantaba de verdad el producto, con el tiempo se fue forjando una relación natural que acabó dando lugar, primero, a una inversión en Bon Dep y, más tarde, a la colección de edición limitada”, explicó Engelhardt a EFE.

En 2024, Haaland se convirtió en accionista de Bon Dep. Sobre esa decisión, la empresa señaló: “Su inversión se basó en la confianza porque ya conocía el producto”.

Según la empresa, Haaland utilizaba las gomitas de la marca desde mucho antes de convertirse en socio e imagen de la colección. Foto: Kknekki.

La directora de marketing también destacó el uso cotidiano que el delantero hace de las gomitas: “La utiliza de verdad todos los días, ya sea entrenando, jugando partidos o en su vida cotidiana. Esa autenticidad genera confianza”.

¿Cómo es la colección especial de Erling Haaland?

La edición limitada incluye ocho colitas de pelo cuyos colores fueron seleccionados por el propio futbolista. Cada una incorpora una pequeña cuenta con su nombre y hace referencia a distintas etapas de su carrera deportiva y a los clubes por los que pasó. Además, Haaland participó personalmente en la elección de la paleta de colores y dio la aprobación final al diseño.

El lanzamiento fue un éxito inmediato: la colección se agotó apenas dos semanas después de salir a la venta, impulsada por la fuerte repercusión en redes sociales y por el interés de fanáticos del delantero.

Erling Haaland en acción durante el Mundial 2026
La colaboración busca ampliar el alcance de un accesorio de uso cotidiano y consolidar su presencia entre el público masculino gracias a la influencia del futbolista. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Según la empresa, la autenticidad de la colaboración permitió ampliar el alcance del producto, especialmente entre el público masculino, un segmento que históricamente no tenía a las gomitas para el cabello entre sus accesorios habituales.

La constante presencia de Haaland utilizando estos productos durante entrenamientos, partidos y concentraciones con la Selección de Noruega también contribuyó a potenciar la demanda internacional y consolidar la colección como uno de los lanzamientos más exitosos de la marca.

Erling HaalandSelección NoruegaNegocios
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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