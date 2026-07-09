Erling Haaland, futbolista de alto nivel: “La leche es buena para el estómago, la piel, los huesos y el músculo”

Erling Haaland mostró cómo es su rutina de alimentación. Foto: Captura

Erling Braut Haaland es sin dudas una de las figuras del Mundial 2026. El delantero de Noruega metió a su selección a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez en su historia a base de goles decisivos. Pero detrás de un futbolista de élite hay una preparación física y mental clave, y el “androide” la mostró a través de sus redes sociales.

Mediante un video en su canal de YouTube, Haaland relató cómo es su rutina de alimentación y afirmó en reiteradas ocasiones que “la nutrición es simple”.

“El café es una ‘súper comida’, depende de la calidad. Cuando lo tomo, le agrego un poco de leche, que también es una ‘súper comida’ para mí. Es buena para nosotros. Es buena para el estómago, la piel, los huesos y el músculo”, señaló el delantero.

Erling Haaland mostró cómo es su rutina de alimentación. Video: TouTube/Erling Haaland

Así es la alimentación de Erling Haaland

Durante el vlog titulado “Un día en la vida de un futbolista profesional”, Haaland mostró cómo es su rutina de alimentación. Después de tomar un café, el delantero noruego se preparó unos huevos con pan de masa madre.

“Vivo solo desde los 16 años, así que tengo que cocinar”, expresa en el video para luego cocinar lo que describe como “desayuno simple”: dos huevos a la sartén con pimienta y pan de masa madre.

Ya en las instalaciones del Manchester City, Haaland se mostró comiendo arroz, huevos, pescado y espárragos. “Simple, la nutrición es simple”, reiteró.

A la hora de cenar, el futbolista de 25 años expresó: “Me encanta la comida, vivo para comer. No importa lo que pase en mi día, este es el mejor momento”.

Erling Haaland mostró cómo es su rutina de alimentación. Foto: Captura

Con su potencia habitual dentro del área y una presencia cada vez más determinante para Noruega, Haaland atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Su impacto en el Mundial 2026 no solo se mide en goles, sino también en la capacidad de liderar a una selección que ya hizo historia al meterse por primera vez entre los ocho mejores del torneo.

Sin embargo, el propio delantero se encargó de mostrar que detrás de cada definición, cada pique al espacio y cada duelo físico ganado hay una preparación silenciosa que ocupa un lugar central en su día a día.

La alimentación, según dejó ver en su vlog, forma parte de esa estructura. Lejos de mostrar una rutina sofisticada o inaccesible, insistió en una idea que repitió varias veces: “La nutrición es simple”. Café, leche, huevos, pan de masa madre, arroz, pescado y verduras aparecen como parte de una dieta basada en alimentos concretos, elegidos con criterio y sostenidos con disciplina.

A los 25 años, el delantero del Manchester City parece haber encontrado una fórmula que combina exigencia profesional con naturalidad. En plena Copa del Mundo, mientras Noruega sueña con seguir avanzando y él continúa agrandando su figura, Haaland demuestra que el éxito también se construye lejos de los flashes: en la rutina, en los hábitos y en esos pequeños detalles que, para los futbolistas de élite, pueden marcar la diferencia.