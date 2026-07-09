Quién es Erling Haaland, el héroe de Noruega: su familia, su desconocido hijo y el millonario contrato que lo une al Manchester City

Erling Haaland se convirtió en la gran figura de Noruega tras marcar dos goles decisivos ante Brasil y llevar a su selección a los cuartos de final del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Erling Braut Haaland atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El delantero del Manchester City volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo al marcar los dos goles con los que Noruega eliminó a Brasil y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con apenas 25 años, el atacante de casi dos metros de altura se consolidó como el gran referente del fútbol noruego gracias a su potencia física, capacidad goleadora y una carrera que no deja de crecer tanto a nivel deportivo como económico.

El delantero del Manchester City atraviesa un momento histórico con la selección noruega, mientras mantiene su vida privada. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Casi nos perdemos a Haaland: “Mi papá no quería que fuese futbolista”

Aunque hoy resulta difícil imaginarlo lejos de una cancha de fútbol, Haaland reveló que durante su niñez su destino parecía estar en otro deporte. En una entrevista para el podcast The Rest Is Football, explicó que fue su propio padre quien intentó alejarlo del fútbol durante varios años.

“Me obligó a jugar de los 10 a los 13 años al golf. No quería que fuese futbolista”. Sin embargo, la pasión por la pelota terminó imponiéndose. Años después, el goleador recordó cuál era su gran sueño cuando era niño.

“Cuando era niño, como todos, soñaba con convertirme en el mejor futbolista del mundo y ganarme la vida. Ahora lo estoy haciendo”, recordó con nostalgia.

Erling Haaland de niño, con la camiseta del Manchester City. Foto: Instagram / erling.

Gry Marita Braut, la madre que inspiró al goleador noruego

Detrás del apellido completo de Erling Braut Haaland existe un homenaje familiar.

Su madre, Gry Marita Braut, fue una destacada atleta de heptatlón y consiguió numerosos títulos nacionales en Noruega, convirtiéndose en una de las grandes referentes del atletismo escandinavo.

Como reconocimiento a esa trayectoria deportiva, el delantero decidió utilizar el apellido Braut en la camiseta de la Selección de Noruega y también en sus redes sociales.

El futbolista rinde homenaje a su madre utilizando el apellido "Braut" en su camiseta de la Selección de Noruega. Foto: Instagram / erling.

Quién es Isabel Haugseng Johansen, la pareja de Erling Haaland

La historia de amor entre Haaland e Isabel Haugseng Johansen comenzó mucho antes de la fama internacional del futbolista.

Ambos crecieron en Bryne, una pequeña localidad de Noruega, donde compartieron equipo de fútbol durante la adolescencia. Lo que empezó como una amistad terminó transformándose en una relación que continúa hasta la actualidad.

Isabel también fue futbolista del Bryne Fotballklubb, por lo que conoce de primera mano las exigencias físicas, psicológicas y mediáticas que implica competir al máximo nivel.

Una fuente cercana al delantero explicó al diario británico The Sun: “Es un chico muy sensato, por lo que tiene sentido que esté con alguien de su ciudad natal, a quien conoce desde hace años”.

Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland. Foto: Instagram / isabellaa.

El desconocido hijo de Haaland

A pesar de ser una de las figuras más populares del fútbol mundial, Haaland mantiene su vida privada lejos de los medios.

Uno de los aspectos menos conocidos es que el delantero y su pareja fueron padres de un niño nacido en diciembre de 2024.

Diversos medios especializados aseguran que el pequeño se llama Odin, aunque ese nombre nunca fue confirmado públicamente por la pareja. Desde su nacimiento, ambos decidieron mantener al niño completamente alejado de la exposición mediática y de las redes sociales, por lo que no se conoce su rostro.

Erling Haaland fue padre en 2024. Foto: X / @Indie5051.

“Puedes estar preparado físicamente, pero también necesitas estar preparado mentalmente. Y, para ser sincero, tener un hijo me ha hecho incluso mejor. Cuando llego a casa, me relajo bastante. Necesito hacer un agradecimiento especial a mi hijo“, comentó el jugador en una reciente entrevista.

La vida familiar del goleador: videojuegos, cocina y una confesión sobre el fútbol

Haaland aseguró en distintas oportunidades que busca llevar una vida sencilla pese a la enorme fama que alcanzó.

En una charla con el exfutbolista Gary Lineker para The Rest Is Football, reveló que su obsesión por el fútbol incluso generó algunos reclamos dentro de su hogar.

“Mi esposa dijo: ‘Estoy harta del fútbol. Lo vemos todo el tiempo’”. Para equilibrar la rutina, la pareja suele compartir actividades cotidianas como cocinar o jugar videojuegos. GTA, Minecraft y Modern Warfare 2 están entre sus favoritos, y ya espera con emoción el nuevo GTA.

Haaland se considera un fanático de los videojuegos. Video: X / @eXtas1stv.

El contrato multimillonario de Haaland con Manchester City

Desde 2022, Haaland defiende la camiseta del Manchester City, club con el que firmó uno de los contratos más importantes del fútbol europeo.

El vínculo se extiende hasta 2034 y contempla un salario cercano a los 30,84 millones de euros por temporada, equivalente a unos 2,57 millones mensuales. A esos ingresos se suman importantes ganancias provenientes de sus derechos de imagen, administrados por el propio futbolista.

Hijo del exjugador del City Alfie Haaland, es ampliamente considerado uno de los mejores delanteros de Europa, y llegó al club con una formidable reputación goleadora tras sus destacadas etapas en Molde FK, Red Bull Salzburg y Dortmund.

Fuerte, alto, rápido, eficaz por aire y con ambas piernas, le dio al City una opción de “9” puro que no había tenido desde la marcha de Sergio “Kun” Agüero.

Erling Haaland llegó al Manchester City en 2022 y desde entonces se convirtió en una de las grandes figuras del equipo inglés gracias a su capacidad goleadora. Foto: Reuters/Scott Heppell.

Erling Haaland ganó, hasta el momento, 6 títulos oficiales desde su llegada al Manchester City en 2022:

1 UEFA Champions League (2022-23)

1 Supercopa de Europa (2023)

1 Mundial de Clubes (2023)

2 Premier League (2022-23 y 2023-24)

1 FA Cup (2022-23)

A nivel individual, su impacto goleador fue histórico, destacando la obtención de la Bota de Oro europea y la Bota de Oro de la Premier League en su temporada de debut

¿Puede jugar algún día en el Real Madrid?

Aunque su contrato con el Manchester City es de largo plazo, el nombre de Haaland suele aparecer vinculado al Real Madrid en cada mercado de pases.

Las especulaciones crecieron luego de que su padre, Alfie Haaland, reconociera públicamente la admiración que siente por el club español antes del cruce frente a Brasil.

“No quiero hablar mucho sobre las elecciones en otros clubes. Está contento en el City, tiene un contrato largo… pero cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid".

Si bien no existe una negociación confirmada, las declaraciones alimentaron nuevamente los rumores sobre un posible futuro del goleador en el conjunto blanco.

Con la camiseta del Manchester City, Erling Haaland consolidó su lugar entre los mejores delanteros del mundo y se transformó en una pieza clave del equipo. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

Sorprendentemente, y a pesar de que es uno de los futbolistas mejor remunerados del mundo, Haaland sostiene una visión pragmática sobre el dinero.

El delantero considera que la motivación principal debe ser el crecimiento profesional, aunque reconoce que el aspecto económico también influye en cualquier decisión laboral.

Al explicar su postura, resumió la situación con un ejemplo sencillo y concluyó que, si una persona recibe una oferta de 5.000 coronas noruegas y otra de 10.000, elegirá la segunda porque “es lo lógico”.