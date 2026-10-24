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Julián Álvarez le pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid por la polémica en el mercado de pases: “Fueron una equivocación”

El delantero argentino cerró el asunto sucedido durante el Mundial, cuando expresó su deseo de ser transferido.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Julian Álvarez del Atlético (izq.) celebra con sus compañeros tras marcar el gol del empate 1-1 durante el partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el VfB Stuttgart y el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez le pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid. Foto: EFE
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Julián Alvarez le pidió “disculpas” a los hinchas del Atlético de Madrid por sus palabras durante el Mundial 2026, cuando expresó su deseo de ser transferido. El delantero argentino aseguró que fueron una “equivocación” y apuntó que entiende el “enojo” de la gente por ellas.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo”, explicó Julián en diálogo con Movistar tras el triunfo de su equipo 1-0 ante el Deportivo La Coruña.

Y agregó: “Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años. En estas últimas fechas, (los aficionados) también han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho, tengo que centrarme en trabajar, en seguir mejorando, tengo que agradecer a todo el equipo que me ha apoyado este tiempo y a trabajar”.

El centrocampista italiano del Deportivo de La Coruña, Lorenzo Adurante (d), protege el balón ante el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
Julián Álvarez le pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid. Foto: EFE

De esta manera, el delantero de la Selección Argentina zanjó todo el asunto sucedido este mercado de pases, con su frustrado fichaje por el Barcelona y su continuidad en el conjunto rojiblanco, dentro de la vorágine que provocó todo, desde que señaló públicamente su deseo de irse traspasado tras el choque en el Mundial 2026 ante Austria.

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Autor del gol de la victoria de este sábado, Julián expresó que, “de a poco”, se va sintiendo ”bien”. “Agradezco a todos mis compañeros, porque me han apoyado, me han bancado mucho en todo este tiempo. Estoy trabajando para mejorar, me siento mejor en estos últimos partidos, me he encontrado mejor físicamente y la pelota ayudar al equipo y dar lo mejor”, aseguró.

“Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo”, remarcó.

Qué dijo el Cholo Simeone tras las disculpas de Julián Álvarez

Por su parte, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló de las disculpas de Julián Alvarez y afirmó que las valora mucho porque “no es fácil”.

“Valoro su perdón. Hacerlo no es fácil, pero cuando uno lo hace desde el sentimiento, desde lo emocional, le doy mucho valor porque es un futbolista y una persona trabajadora y humilde. Quiere a sus compañeros y le agradezco el perdón porque le posiciona en el lugar que él merece y de donde es”, expuso en rueda de prensa.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (i), remata ante el arquero del Deportivo de La Coruña, Leo Román.
Julián Álvarez le pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid. Foto: EFE

“No estoy para juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo. La vida se va desarrollando, van pasando situaciones y bienvenido sea”, añadió Simeone sobre todo lo sucedido.

“Julián hizo un partidazo y la afición gritó el gol como un gol de su equipo. Valoro el esfuerzo de Julián. Ha repetido el partido bueno que viene haciendo en la Champions. Estamos encontrando al mejor Julián. Para los objetivos del club y lo que quiere nuestra gente, le necesitamos”, expresó.

Julián ÁlvarezAtlético de Madrid
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