comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Simeone confirmó que Julián Álvarez estará entre los convocados para enfrentar al Real Madrid

“Nos va a acompañar”, aseguró el Cholo en la conferencia de prensa previa al clásico. Además, habló de su admiración por Mourinho y analizó el nivel del Merengue.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Conferencia de prensa de Diego Simeone.
Conferencia de prensa de Diego Simeone. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó que Julián Álvarez estará dentro de los convocados para el derbi de este domingo contra el Real Madrid, luego de recuperarse de una sobrecarga muscular.

“Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, alimentó la incógnita sobre la presencia en la alineación titular o no del Araña, que sólo tuvo un entrenamiento completo con sus compañeros y fue este sábado.

Conferencia de prensa de Diego Simeone en la previa al clásico con el Real Madrid. Video: EFE

El delantero campeón del mundo en Qatar y Jonathan David, autor de dos goles en los dos últimos partidos, son las dos opciones para jugar en la delantera del conjunto rojiblanco.

Julián Álvarez sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del sábado de la pasada semana, que lo ha apartado de los dos últimos choques ante la Real Sociedad y Osasuna.

Contenido Recomendado

De las caras largas a las sonrisas:Julián Álvarez sorprendió en las fotos oficiales del Atlético para la Champions League

De las caras largas a las sonrisas: Julián Álvarez sorprendió en las fotos oficiales del Atlético para la Champions League

El presidente del Atlético de Madrid fue claro a la hora de hablar del futuro de Julián Álvarez:“Volverá a ser el de siempre”

El presidente del Atlético de Madrid fue claro a la hora de hablar del futuro de Julián Álvarez: “Volverá a ser el de siempre”
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Su admiración por Mourinho y su mirada sobre el Merengue

En otro tramo de la conferencia de prensa, manifestó su admiración por Jose Mourinho y remarcó la importancia de tener “seguridad en lo que haces” para el clásico, del que alertó sobre sus “transiciones rapidísimas” y verticales a la pérdida de balón propia.

“Tengo un grandísimo respeto por Mourinho; obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo. Y esperemos este domingo poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarnos”, expuso el técnico, invicto en sus últimos tres duelos contra él, el más reciente en las semifinales de la Champions League 2013-14 contra el Chelsea, cuando venció por 1-3.

José Mourinho. Foto: REUTERS

En su análisis del partido, “por las características de cada uno de los dos equipos, posiblemente ellos tengan una transición mejor” y “mucha más vertical” que la del conjunto rojiblanco. “En la recuperación de la pelota, su primera opción es Mbappé y su segunda opción es Vinicius, con chicos fuertes y potentes. Cuando hay una pérdida de pelota, juegan con esa situación”, advirtió el entrenador en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

“Buscar desde el lado nuestro interpretar de la mejor manera el partido para que las pérdidas no te lleven a donde ellos se sienten más cómodos, que es lo mejor que han demostrado desde que empezó la Liga, todas esas transiciones rapidísimas que tienen”, completó Simeone.

Atlético de MadridJulián ÁlvarezLa LigaReal MadridDiego Simeone
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Deportivo Español demandará a Ricardo Caruso Lombardi por usurpación, estafa y asociación ilícita:por qué se lo vincula con Zoe Capital, la firma de Cositorto

    Deportivo Español demandará a Ricardo Caruso Lombardi por usurpación, estafa y asociación ilícita: por qué se lo vincula con Zoe Capital, la firma de Cositorto

  2. Fútbol italiano de luto:murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

    Fútbol italiano de luto: murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

  3. La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina:quién juega los cuartos de final con Racing

    La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: quién juega los cuartos de final con Racing

  4. Millwall vs. West Ham:vuelve después de 14 años el clásico inglés marcado por el odio, la violencia y la muerte

    Millwall vs. West Ham: vuelve después de 14 años el clásico inglés marcado por el odio, la violencia y la muerte

  5. Harry Kane reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la derrota ante Argentina

    Harry Kane reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la derrota ante Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La agenda de Javier Milei en ONU:Malvinas, reuniones y expectativa por un encuentro con Trump

La agenda de Javier Milei en ONU: Malvinas, reuniones y expectativa por un encuentro con Trump

Murió el padre de Victoria Tolosa Paz:“Te fuiste luchando”

Marcha de la Bronca:a qué hora es, dónde será y cuáles son los cortes de tránsito este sábado 19 de septiembre

Presupuesto 2027:el Gobierno cederá ante los aliados y modificará el recorte previsto para Discapacidad

Economía

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

Las acciones argentinas cerraron en baja:el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Morosidad:cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

Internacionales

Impresionante video:el iraní Mehdi Zabeti completa 467 repeticiones con 60 kg y busca marcar un nuevo récord Guinness

Impresionante video: el iraní Mehdi Zabeti completa 467 repeticiones con 60 kg y busca marcar un nuevo récord Guinness

Impactantes imágenes:rebeldes hutíes logran arrancar un coche usando dos fusiles AK-47 como cables eléctricos

Escándalo en Brasil:Lula denunció corrupción y orgías con jueces de la Corte vinculados a Daniel Vorcaro

Más presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia tras un acuerdo permanente con Dinamarca