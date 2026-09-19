Simeone confirmó que Julián Álvarez estará entre los convocados para enfrentar al Real Madrid

Conferencia de prensa de Diego Simeone. Foto: EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó que Julián Álvarez estará dentro de los convocados para el derbi de este domingo contra el Real Madrid, luego de recuperarse de una sobrecarga muscular.

“Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, alimentó la incógnita sobre la presencia en la alineación titular o no del Araña, que sólo tuvo un entrenamiento completo con sus compañeros y fue este sábado.

Conferencia de prensa de Diego Simeone en la previa al clásico con el Real Madrid. Video: EFE

El delantero campeón del mundo en Qatar y Jonathan David, autor de dos goles en los dos últimos partidos, son las dos opciones para jugar en la delantera del conjunto rojiblanco.

Julián Álvarez sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del sábado de la pasada semana, que lo ha apartado de los dos últimos choques ante la Real Sociedad y Osasuna.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Su admiración por Mourinho y su mirada sobre el Merengue

En otro tramo de la conferencia de prensa, manifestó su admiración por Jose Mourinho y remarcó la importancia de tener “seguridad en lo que haces” para el clásico, del que alertó sobre sus “transiciones rapidísimas” y verticales a la pérdida de balón propia.

“Tengo un grandísimo respeto por Mourinho; obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo. Y esperemos este domingo poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarnos”, expuso el técnico, invicto en sus últimos tres duelos contra él, el más reciente en las semifinales de la Champions League 2013-14 contra el Chelsea, cuando venció por 1-3.

José Mourinho. Foto: REUTERS

En su análisis del partido, “por las características de cada uno de los dos equipos, posiblemente ellos tengan una transición mejor” y “mucha más vertical” que la del conjunto rojiblanco. “En la recuperación de la pelota, su primera opción es Mbappé y su segunda opción es Vinicius, con chicos fuertes y potentes. Cuando hay una pérdida de pelota, juegan con esa situación”, advirtió el entrenador en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

“Buscar desde el lado nuestro interpretar de la mejor manera el partido para que las pérdidas no te lleven a donde ellos se sienten más cómodos, que es lo mejor que han demostrado desde que empezó la Liga, todas esas transiciones rapidísimas que tienen”, completó Simeone.