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Fue profesora de inglés de Julián Álvarez y aún sigue conectada con el fútbol: cómo está hoy Sara Duque

La portuguesa se hizo conocida en Argentina por haber ayudado al delantero a aprender inglés durante su etapa en Inglaterra. En pleno 2026, continúa vinculada al mundo del fútbol y los idiomas en redes sociales.

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Sara Duque, exprofesora de inglés de Julián Álvarez .
Sara Duque, exprofesora de inglés de Julián Álvarez . Foto: Instagram / saralduque.
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Sara Duque se hizo conocida en Argentina por ser la profesora de inglés de Julián Álvarez durante su etapa en el fútbol inglés. Con el paso del tiempo, aquella relación profesional la llevó a ganar una enorme popularidad en redes sociales y a ampliar su trabajo con futbolistas de distintos países.

Lejos de alejarse del deporte, la portuguesa continúa vinculada al mundo del fútbol. De hecho, durante 2026 volvió a aparecer relacionada con figuras internacionales y también estuvo presente en un momento muy especial para la Selección argentina: la final del Mundial 2026 ante España, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sara Duque estuvo presente en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: Instagram / saralduque.

De profesora de Julián Álvarez a entrenadora lingüística de futbolistas

Sara Duque nació en Portugal y se presenta profesionalmente como “Football Language Coach”, un trabajo que va mucho más allá de enseñar vocabulario.

Su especialidad consiste en ayudar a futbolistas y entrenadores que deben adaptarse a nuevos países y comunicarse con sus compañeros, cuerpos técnicos, médicos, medios de comunicación y aficionados.

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Antes de dedicarse de lleno a este trabajo, Duque estudió Derecho y se especializó en el ámbito deportivo. Posteriormente realizó una maestría vinculada con la psicología del deporte y el coaching mental en la Escuela de Graduados del Real Madrid y obtuvo una certificación como Mental Game Coach en Estados Unidos. Su experiencia también incluye trabajo con jugadores de diferentes clubes y nacionalidades.

Duque trabaja con futbolistas para ayudarlos a comunicarse en otros idiomas dentro y fuera de la cancha. Foto: Instagram / saralduque.

Julián Álvarez fue uno de sus alumnos más conocidos

La relación profesional con Julián Álvarez fue la que la hizo especialmente conocida entre los argentinos. Cuando el delantero se trasladó al fútbol inglés, el idioma se convirtió en uno de los desafíos de su adaptación. Duque trabajó con él para mejorar su inglés y, con el tiempo, comenzó a compartir algunos de los avances del futbolista.

Pero el delantero argentino no fue el único jugador de elite con el que trabajó. A lo largo de los años, Duque estuvo vinculada a futbolistas como Vinícius Jr., Endrick, Éder Militão, Richarlison y Trent Alexander-Arnold, entre otros.

Su trabajo también se extendió a otros idiomas. La portuguesa se presenta como políglota y ha utilizado las redes sociales para mostrar parte de sus métodos de enseñanza y los progresos de sus alumnos.

La portuguesa se hizo conocida en Argentina por haber sido profesora de inglés de Julián Álvarez. Foto: Instagram / saralduque.

En 2026, Sara sumó nuevos futbolistas a su trabajo

La actividad profesional de Sara Duque no quedó en aquellos nombres que la hicieron conocida. Durante julio de 2026, la profesora mostró en sus redes sociales el trabajo que estaba realizando con Ez Abde, futbolista del Real Betis.

El jugador marroquí explicó en inglés por qué decidió aprender el idioma y destacó que le permite comunicarse mejor con compañeros de distintos países y desenvolverse tanto dentro como fuera de la cancha.

Duque, por su parte, explicó que el inglés puede ser una herramienta importante para los futbolistas que participan de torneos internacionales, concentraciones con sus selecciones, giras, entrevistas y actividades con patrocinadores.

La entrenadora lingüística también trabajó con figuras como Vinícius Jr., Endrick y Trent Alexander-Arnold. Foto: Instagram / saralduque.

De esta manera, su vínculo con el fútbol continúa vigente en 2026, aunque su trabajo ya no está asociado exclusivamente a Julián Álvarez.

Sara Duque construyó una fuerte comunidad en redes sociales

El crecimiento de su carrera profesional estuvo acompañado por una importante presencia en redes sociales. Duque suele combinar publicaciones relacionadas con el fútbol y los idiomas con fotografías y videos de sus viajes, entrenamientos, experiencias personales y encuentros con jugadores.

Su popularidad comenzó a crecer especialmente después de que se conociera su vínculo con Álvarez y se amplió con la aparición de otros futbolistas de primer nivel en sus contenidos.

En sus perfiles también utiliza su experiencia para compartir consejos destinados a quienes quieren aprender idiomas y mejorar su comunicación.

La profesora portuguesa mantiene una estrecha relación profesional con el mundo del fútbol internacional. Foto: Instagram / saralduque.

La relación de Duque con el país no se limitó a Julián Álvarez. Durante los últimos años mostró en varias oportunidades su cercanía con la cultura argentina y con el fútbol local. Incluso llegó a visitar instalaciones de River Plate, club donde Álvarez se formó antes de dar el salto al fútbol europeo.

Su paso por el país y su cercanía con jugadores argentinos contribuyeron a que su figura trascendiera el ámbito estrictamente profesional.

Así, aquella profesora que apareció en escena por ayudar a Julián Álvarez con el inglés terminó construyendo una carrera propia dentro de un nicho muy particular: enseñar idiomas a futbolistas profesionales para ayudarlos a adaptarse a nuevos equipos y países.

Su profesión que la llevó a trabajar con estrellas del fútbol. Foto: Instagram / saralduque.

A su vez, tiene una cuenta en la plataforma “Sunroom”, donde comparte contenido exclusivo para sus seguidores más fieles.

Cómo está hoy Sara Duque

A septiembre de 2026, Sara Duque continúa dedicada a la enseñanza de idiomas aplicada al fútbol y mantiene una presencia activa en redes sociales. Su nombre sigue apareciendo ligado a futbolistas internacionales y durante este año sumó nuevos contenidos relacionados con su trabajo, como las clases con Ez Abde.

También volvió a quedar vinculada con la Selección Argentina durante la final del Mundial, aunque esta vez desde un lugar diferente al de sus primeros años de popularidad en el país.

De Julián Álvarez a nuevos desafíos: su presente junto a futbolistas internacionales. Foto: Instagram / saralduque.

Ya no es solamente “la profesora de inglés de Julián Álvarez”: su carrera se consolidó alrededor de una profesión específica que la llevó a trabajar con jugadores de distintas nacionalidades y algunos de los clubes más importantes del mundo.

Y, aunque aquella relación con el delantero argentino fue el punto de partida de su popularidad en Argentina, Sara Duque continúa construyendo su propio camino dentro del fútbol internacional y los idiomas.

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