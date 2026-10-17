Aumentan los peajes en octubre 2026: cuánto cuesta viajar en Buenos Aires y por qué el gasto anual supera los $11 millones

Aumentan los peajes en octubre: cuánto se puede gastar al año para viajar por Buenos Aires Foto: NA

Aumentaron los peajes nuevamente en la provincia de Buenos Aires y las nuevas tarifas de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) contemplan incrementos que, según el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), oscilan entre el 9% y el 23%. Este nuevo costo no solo se limita al pago de cada pasada por las estaciones de peaje, sino que el gasto acumulado alcanza también cifras millonarias.

De acuerdo con la entidad, un automóvil que viaja entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata ida y vuelta durante 20 días al mes puede afrontar un desembolso anual de $11.271.000.

Aumenta la tarifa del peaje hacia la Costa Atlántica Foto: AUBASA.

Qué rutas y autopistas tienen nuevos aumentos en los peajes

La actualización tarifaria alcanza a tres corredores principales de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la Autopista Buenos Aires-La Plata, el Sistema Vial Integrado del Atlántico —que incluye las rutas 2 y 11— y la Ruta Provincial 6.

Los incrementos comenzaron a regir en octubre de 2026 y varían según el corredor, la categoría del vehículo y las condiciones de circulación. Por eso, el importe que paga cada conductor depende del trayecto que realiza y de la frecuencia con la que utiliza estas vías.

La Autopista Buenos Aires-La Plata es uno de los accesos clave para quienes se trasladan diariamente entre la capital bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, los peajes de las rutas hacia la Costa Atlántica tienen especial relevancia para quienes viajan a destinos turísticos como Mar del Plata, sobre todo durante los períodos de mayor circulación.

La Ruta Provincial 6, por su parte, conecta distintos sectores productivos y logísticos bonaerenses, por lo que sus tarifas también inciden en los costos de los desplazamientos particulares y del transporte de cargas.

El TelePASE en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Cuánto se puede gastar por año en peajes según cada recorrido

El CONADUV calculó cuánto representa el pago de peajes para quienes realizan viajes frecuentes. Las estimaciones toman como referencia recorridos de ida y vuelta durante 20 días al mes, una frecuencia que permite dimensionar el impacto acumulado de las tarifas.

Estos son los costos anuales proyectados para automóviles y camiones:

Autopista CABA - La Plata : $3.112.000 al año para automóviles y $18.672.000 para camiones de más de seis ejes, considerando los viajes de ida y vuelta en hora pico.

CABA - Mar del Plata : $11.271.000 anuales para automóviles y $59.510.000 para camiones.

Ruta Provincial 6: $2.184.000 por año para automóviles y $10.926.000 para camiones.

Sin embargo, es importante explicar que las cifras corresponden a estimaciones de la entidad y no representan un gasto obligatorio para todos los usuarios. El desembolso efectivo depende de la cantidad de viajes, los horarios, la categoría del vehículo y las estaciones de peaje que atraviese cada persona.

En el caso de quienes utilizan estos corredores para trabajar, las tarifas pueden convertirse en un componente importante de los gastos mensuales. Para el transporte de cargas, además, el pago de peajes se suma a otros costos operativos, como el combustible, el mantenimiento de los vehículos y los salarios.

Peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

Los nuevos valores de AUBASA para los peajes a la Costa

Tarifas para automóviles categoría 1

Samborombón (Ruta 2) : $8.600.

Maipú (Ruta 2) : $8.600.

La Huella (Ruta 11) : $8.600.

Mar Chiquita (Ruta 11) : $4.000.

General Madariaga (Ruta 74): $3.600.

Tarifas con TelePASE

Samborombón, Maipú y La Huella : $8.507,95.

Mar Chiquita : $3.913,65.

General Madariaga: $3.573,33.

Tarifa bonificada en temporada baja (Lunes a viernes)